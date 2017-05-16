tvernews.ru
16 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Бешеная лиса покусала жителя Тверской области

16 Мая 2017 20:08
Автор:

В Тверской области зарегистрированы два случая заболевания бешенством у лис в Калининском и Сандовском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В первом случае животное покусало жителя деревни Квашонки Сандовского района. Во втором было обнаружено в СНТ «Инга» Эмаусского сельского поселения Калининского района.

Это не единственный случай нападения бешеного животного на человека. Буквально на днях заражённый енот набросился на жительницу Бдеревни Старое Мелково Конаковского района.

Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: бешенство в тверской области неблагоприятная обстановка по бешенству в тверской области россельхознадзор по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Nox.next 
    И ни кого карантина. Вообще не соблюдается правила профилактики. Так констатация факта. Надо покупать руководство Россельхозбанк она по Тверской области:)
    16.05.2017 21:15
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
81

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
44

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100