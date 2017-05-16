Бешеная лиса покусала жителя Тверской области

В Тверской области зарегистрированы два случая заболевания бешенством у лис в Калининском и Сандовском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В первом случае животное покусало жителя деревни Квашонки Сандовского района. Во втором было обнаружено в СНТ «Инга» Эмаусского сельского поселения Калининского района.

Это не единственный случай нападения бешеного животного на человека. Буквально на днях заражённый енот набросился на жительницу Бдеревни Старое Мелково Конаковского района.

Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.