В Тверской области на пожаре погиб 74-летний пенсионер

В ночь на 15 мая в квартире одного из домов на улице Заводская Бежецка произошёл пожар. Приехавшие на место происшествия спасатели в ходе тушения пожара обнаружили тело 74-летнего местного жителя.

По факту смерти пенсионера следственый комитет организовал проведение доследственной проверки.

Как сообщается, при внешнем осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Предварительная причина смерти мужчины - отравление продуктами горения.