Бывший главврач ЦРБ за проведение двух корпоративов осуждена за растрату в крупном размере

В Бельском районе перед судом предстала бывшая главврач Бельской ЦРБ по обвинению в преступлении по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Оказалось, что женщина, работая в должности главного врача ЦРБ, на средства больницы, полученные за оказание платных медицинских услуг, организовала вечеринки для коллектива в честь празднования Нового года и Дня медицинского работника в ресторане г. Белого. На праздники были приглашены артисты местного дома культуры. Таким образом, подсудимая растратила почти 167 000 рублей. За что её и обвинили в преступлении коррупционной направленности, как сообщает прокуратура Тверской области.

Бельский районный суд признал бывшего главврача виновной и приговорил к штрафу 25 000 руб.