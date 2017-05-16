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Бывший главврач ЦРБ за проведение двух корпоративов осуждена за растрату в крупном размере

16 Мая 2017 09:37
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В Бельском районе перед судом предстала бывшая главврач Бельской ЦРБ по обвинению в преступлении по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Оказалось, что женщина, работая в должности главного врача ЦРБ, на средства больницы, полученные за оказание платных медицинских услуг, организовала вечеринки для коллектива в честь празднования Нового года и Дня медицинского работника в ресторане г. Белого. На праздники были приглашены артисты местного дома культуры. Таким  образом, подсудимая растратила почти 167 000 рублей. За что её и обвинили в преступлении коррупционной направленности, как сообщает прокуратура Тверской области.

Бельский районный суд признал бывшего главврача виновной и приговорил к штрафу 25 000 руб.

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Метки: растрата бельская црб
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Комментарии (8)

  • hell 
    25 тыр? А вернуть незаконно растраченное, не? Нормально получается: берешь 167 тыр, гуляешь на 142, не забыв отложить 25 тыр на штраф и все довольны...
    16.05.2017 10:00
    2 | 2

    • Proletary 
      Лена, я вот думаю, что эту мразь специально под бакланью статью подвели, чтобы пацаны не уважали. По результатам ее работы в Твери ей вполне можно госизмену инкриминировать.
      16.05.2017 10:31
      0 | 3

      • hell 
        А когда таких пацаны то уважали, когда их в ресторане поили за счет казенных денег? Не думаю... Это не авторитет для них, а пип-пип-пип...
        16.05.2017 11:30
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Ранее эта дама возглавляла ГКБ № 1, потом горздрав Твери, сочиняя безумные приказы, а ещё пыталась стать главврачом ГКБ № 7 при мЕре Лебедеве, но коллектив взбунтовался. Хороши кадры-медууправленцы в ТО! Врачам на зависть, а больным на радость...) https://tvernews.ru/news/213347/
    16.05.2017 10:10
    0 | 4

    • Proletary 
      Крот, мозг сломал, вспоминая фамилию, спаси и помилуй. В ответ готов назвать фамилию главврача ОКБ.
PS Сходил по сцылке, вспомнил. Не скажу фамилию Козлов.
PPS Действительно эпичный персонаж, по сравнению с такими блекнут и меркнут президенты и губернаторы.
PPPS Это каким юмором нужно обладать, чтобы эту сколопендру засунуть в Белый? Резко поменял отношение к облздраву, Люблю Курынина.
      16.05.2017 10:16
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Шапекина.
P.S. Дальше будет тока лучше! С каждым днём!
        16.05.2017 10:21
        0 | 2

    • okraina2015 
      О! Так это Шапекина, вот непотопляемая какаш.., пардон, чиновница от медицины.
      16.05.2017 10:45
      0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Странный прИговор.
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    16.05.2017 11:43
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