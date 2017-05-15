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15-летнего подростка убило током на глазах брата и приятеля

15 Мая 2017 15:28
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14 мая 2017 года 15-летний мальчик с младшим братом и приятелем на мопедах подъехали к трансформаторной подстанции, расположенной в 200-х метрах от деревни Дор Краснохолмского района Тверской области. На дверях подстанции и на дверцах трансформаторного ящика замки отсутствовали, также отсутствовали какие-либо знаки, предупреждающие об опасности. По лестнице, расположенной у стены подстанции, подросток поднялся в помещение, в котором находится трансформатор, там он коснулся шин, находящихся под напряжением, после чего скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям. Следственный комитет проводит проверку

Сейчас следователи устанавливают лиц, ответственных за данное помещение, действиям которых будет дана юридическая оценка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: от удара током погиб ребенок следственный комитет умер ребенок
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Комментарии (29)

  • Dobry кrtek 
    Не первый случай. Ясен пень, что не просто так коснулся,а хотел медью разжиться. "А ты не воруй!"
    15.05.2017 16:03
    6 | 9

    • Proletary 
      Я как-то подобное лечил в молодости. Отгорела рука, пол-черепа, гениталии и еще по мелочи. Оперировали минут 20, затем анестезиологи нас прогнали, пригрозив, что сами в патанатомию его покатим.
      15.05.2017 16:40
      0 | 2

  • bae99 
    С физикой нынче туго у школьников... 
Вот лезут туда где соображалка нужна, а её нет...
    15.05.2017 16:16
    0 | 7

    • UnCle 
      Не знаю как у других в прошлом, но в наше время мы и в первом классе знали, что в ящики, куда идут толстые провода, лучше не лезть...
      15.05.2017 17:09
      0 | 3

    • arcadi007 
      А что еще остались школы в деревнях?
      15.05.2017 18:07
      0 | 0

  • kudimov 
    Лезут((....
И ни одного замка нет нигде. Сейчас найдут козу запущения, дядю Васю - электрика....
    15.05.2017 16:21
    0 | 4

    • Lura 
      Вот вот и наклейки д. Вася должен был покупать за свой счет...
      15.05.2017 16:25
      0 | 4

  • BARBAdos 
    бардак. Очень интересно, кто хозяин этой подстанции, уж не МРСК ли случаем? 

Ну и родители парня тоже наверное должны были вдолбить ему в свое время про здравый смысл и меры безопасности...
    15.05.2017 16:27
    0 | 2

    • Lura 
      У них сейчас хитро. Взяли на баланс или нет.
Те ещё гуси...
      15.05.2017 16:39
      0 | 0

    • jazz-y 
      МРСК как МЧС. 
Надпись "не влезай убьет" есть? Есть. - "Мы сделали всё что могли".
      15.05.2017 16:39
      0 | 0

      • Lura 
        Пишут - надписи не было...
        15.05.2017 16:40
        0 | 0

        • Proletary 
          Сорвали неустановленные вандалы - вердикт следствия.
          15.05.2017 16:41
          0 | 1

          • Lura 
            ... пля...
            15.05.2017 16:42
            0 | 0

  • bae99 
    Бесхозных ТПшек - как грязи...
    15.05.2017 16:45
    1 | 0

    • Lura 
      А кто ответчик?
      15.05.2017 16:50
      0 | 0

  • LOLOSHA 
    Слабоумие и отвага... Естественный отбор в действии.
    15.05.2017 16:56
    0 | 0

    • Lura 
      Пшел вон идиот!
Ты о ПУЭ слышал хоть раз? Козлина тупая...
NZ: Отминусировал, идиот, тогда тебе ещё плюшка - читай правила эксплуатации оборудования, может поможет.... Если их соблюдать, подросток физически не сможет войти в подстанцию.. 
Привет тебе баран-минусатор!
      15.05.2017 16:59
      2 | 3

      • Tamplier 
        Ты прав дружище,уже и замок наверно исковерканый бросили,и надписи на месте,и все в порядке,систему не победить
        15.05.2017 17:11
        0 | 2

        • Tamplier 
          От меня плюс))))
          15.05.2017 17:15
          0 | 1

        • Lura 
          Мне этой хренью приходится заниматься от случая к случаю....
Весь беспредел и ответственность должна лежать на энергосетях.
По другому никак. Ну не может трансформаторная подстанция быть сама по себе или абы как... Это уже за гранью......
          15.05.2017 17:20
          0 | 0

          • VoToN 
            Какие именно ПУЭ помешают ломиком открыть закрытую дверь и влезть в эту самую подстанцию находящуюся в какой-то глухомани? Или около каждой подстанции надо пост охраны организовывать от любителей острых ощущений?
            15.05.2017 17:33
            0 | 1

      • Uylo_Yobannen 
        Да ладно вам, Вир. Вся эта талмудистика: ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭЭС и прочая макулатура, - она для дядек в кабинетах. В колхозах это всё не работает, как правило.
А так да, в 15 лет уже пора соображать, что ошиновка в электроустановке - это такая штука, от которой лучше держаться подальше.
        15.05.2017 17:15
        0 | 1

        • Lura 
          Это не правильно.
И вина не подростка, вернее, он тоже крут, но есть же..........
          15.05.2017 17:21
          0 | 0

          • Uylo_Yobannen 
            Да нету уже ни хрена, оставьте свои старорежимные взгляды. Вы же в этой теме крутитесь, давно должны были всё понять.
            15.05.2017 17:28
            0 | 1

  • Tamplier 
    Обслуживающий опреративный персонал сядет
    15.05.2017 17:09
    0 | 1

    • Lura 
      Почём зря...
      15.05.2017 17:10
      0 | 0

      • Tamplier 
        Вообще смотря у кого на балансе подстанция,если у потребителя то все еще интересней,стрелочник ответственный за электрохозяйство,по пуэ,и тот кто обслуживал
        15.05.2017 17:13
        0 | 1

        • BARBAdos 
          как вариант, всегда можно состряпать липовый договорчик с "рога и копыта" задним числом на обслуживание ТП, и виноватых вообще будет не найти...
          15.05.2017 17:18
          0 | 2

  • Lura 
    Парни, сколько лет с вами, не перестаёте удивлять!
О чём судачим? Эти уроды свалили на физ.лица всю ответственность.
Хренова куча подстанций в принципе не обслуживалась.
Столкнулся с предъявой дачному кооперативу - счёт на "реактивную" мощность подстанции, это как? Типа - у вас потери от трансформатора....причем, общий счетчик стоит после транса
Что за епанно роут?
    15.05.2017 17:28
    0 | 0
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