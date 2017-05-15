15-летнего подростка убило током на глазах брата и приятеля

14 мая 2017 года 15-летний мальчик с младшим братом и приятелем на мопедах подъехали к трансформаторной подстанции, расположенной в 200-х метрах от деревни Дор Краснохолмского района Тверской области. На дверях подстанции и на дверцах трансформаторного ящика замки отсутствовали, также отсутствовали какие-либо знаки, предупреждающие об опасности. По лестнице, расположенной у стены подстанции, подросток поднялся в помещение, в котором находится трансформатор, там он коснулся шин, находящихся под напряжением, после чего скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям. Следственный комитет проводит проверку

Сейчас следователи устанавливают лиц, ответственных за данное помещение, действиям которых будет дана юридическая оценка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.