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Объявлена третья десятка участников «Нашествия-2017»

Объявлена третья десятка участников «Нашествия-2017» - ТИА
15 Мая 2017 14:42
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7, 8 и 9 июля в Большом Завидово пройдёт самый масштабный в России и традиционный для Тверской области фестиваль Нашествие.

Организаторы объявили третью десятку артистов. Ими стали: БРАВО, БРИГАДА С , Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и THE MATRIXX , ДДТ, Дельфин, НАИВ, ANIMAL ДЖАZ.

Каждый год на фестивале  выступает более 100 музыкальных коллективов. В апреле организаторы назвали первые два десятка артистов,  которые выйдут на сцену Главного приключения года в 2017 году.

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Метки: нашествие 2017 участники нашествия 2017 фестиваль нашествие главное приключение лета 2017
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Комментарии (5)

  • hatamoto san 
    одно старичьё...
    15.05.2017 15:00
    1 | 0

    • Житель подземелья 
      с чего бы вдруг? для желающих приобщиться к творчеству молодежи есть сцена 2.0)))
      15.05.2017 15:21
      0 | 2

    • Proletary 
      А кого вы хотели бы видеть из молодежи?
      15.05.2017 16:42
      0 | 0

  • hatamoto san 
    просто все одни и те же кумиры, которых давно отслушал
молодых такого уровня конечно нет, но и ветераны приелись...
    15.05.2017 16:53
    0 | 0

  • Beqbmak 
    Каждый год приезжаю послушать Чайфов и Юрия Юлиановича..
    15.05.2017 17:05
    0 | 0
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