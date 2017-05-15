Объявлена третья десятка участников «Нашествия-2017»

7, 8 и 9 июля в Большом Завидово пройдёт самый масштабный в России и традиционный для Тверской области фестиваль Нашествие.

Организаторы объявили третью десятку артистов. Ими стали: БРАВО, БРИГАДА С , Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и THE MATRIXX , ДДТ, Дельфин, НАИВ, ANIMAL ДЖАZ.

Каждый год на фестивале выступает более 100 музыкальных коллективов. В апреле организаторы назвали первые два десятка артистов, которые выйдут на сцену Главного приключения года в 2017 году.