В Твери мужчина оплатил долг под страхом запрета выезда за границу

В Московском районном отделе УФССП России по Тверской области возбудили исполнительное производство в отношении мужчины, задолжавшего двум кредитным организациям более 120 тысяч рублей. Гражданин Д. не предпринимал никаких попыток, чтобы начать погашать долг, при этом он собирался посетить соседнюю страну.

Судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении его права выезда за пределы Российской Федерации, после чего мужчина явился к приставам на прием и в этот же день оплатил имеющуюся задолженность полностью, а также 7% исполнительского сбора.

Тверские приставы напоминают жителям региона, что информацию, является ли гражданин должником по исполнительному производству, можно узнать на официальном сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств» www.r69.fssprus.ru.