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Празднование юбилея пилотажной группы «Беркуты» переносится

15 Мая 2017 12:19
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Празднование 25-тилетия пилотажной группы «Беркуты» состоится на базе 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) в Торжке. Однако в связи с тем, что 3 июня планируется выступление "Беркутов" в Санкт-Петербурге, мероприятие переносится на 10 июня.

Праздник пройдёт в формате Дня открытых дверей. В небе над Торжком фигуры высшего пилотажа продемонстрируют легендарные "Стрижи", "Беркуты " и" Витязи". На территории Центра будет работать музей, где в экспозиции представлена вся история отечественного вертолетостроения.

Пилотажная группа «Беркуты» торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации – единственная в России вертолётная пилотажная группа.  И единственная пилотажная группа в мире, выступающая на боевых ударных вертолётах. Эскадрилья основана в 1989 году, а днём рождения группы считается 11 апреля 1992 года — день, когда «Беркуты» совершили свой первый показательный полёт.

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Метки: беркуты пилотажная группа беркуты торжок центр боевого применения и переучивания летного состава
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