Суд отказал нападающему "ТХК" Антону Соколову в банкротстве клуба

Арбитражный суд Тверской области отказал нападающему «ТХК» Антону Соколову в признании клуба банкротом.

Напомним, 3 мая хоккеист обратился в суд с заявлением о признании банкротом НП "Профессиональный хоккейный клуб" (по сути – Тверского хоккейного клуба) несостоятельным. Как удалось выяснить ТИА, дело в накопившейся задолженности по заработной плате ТХК перед игроком. Речь идёт о сумме в размере 309 600 рублей – задолженность с января 2017 по март 2017.

Суд отказал Антону Соколову в связи с несоблюдением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, к офомрлению заявления. Кроме того, как следует из определения суда, трёхмесячная просрочка исполнения обязательств по выплате заработной платы заявителю не была допущена.

Суд определил отказать в принятии заявления Соколова Антона и возвратить ему из федерального бюджета госпошлину в сумме 6000 рублей.