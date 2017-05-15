В Твери на месяц закрыли рюмочную "Малиновка" за антисанитариию

Прокуратура Московского района Твери проверила, как работает рюмочная «Малиновка», расположенная на пр-те Победы, д. 44. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: просроченные продукты; отсутствие медицинских книжек у персонала; нарушения правил мытья инвентаря и другие.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «На Брудершафт», осуществляющего деятельность в рюмочной, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Московский районный суд Твери своим решением приостановил деятельность рюмочной на месяц.

Устранение нарушений и исполнение решения суда находятся на контроле в прокуратуре района.