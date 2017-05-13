Команда Тверской области завоевала 5 золотых медалей первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Верхневолжья успешно выступила на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Соревнования прошли в Краснодаре. На счету тверских спортсменов 12 медалей: четыре бронзовых, три серебряных и пять золотых.

Дарья Харченко и Алия Алмакаева одержали победу в женском каноэ-двойке на дистанциях 200 и 500 метров.

Артем Кузахметов стал лучшим в гонках байдарок-одиночек и двоек (в паре с Олегом Гусевым, представителем Рязанской области).

Иван Дмитриев вместе с Иваном Лиховидовым из Ростовской области победил в гонке каноэ-двоек на 1000 метров.

По итогам соревнования сформирована молодёжная сборная России, которая выступит на первенствах Европы и мира. Золотые медалисты тверской команды вошли в её состав, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.