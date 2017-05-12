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Опубликовано видео аварии в Твери с участием водителя-«чайника»

12 Мая 2017 14:49
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Видео

Как все произошло, зафиксировал видеорегистратор участника аварии. Напомним, в Твери 11 мая, в 14:15 на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина произошло ДТП с пострадавшими.  18-летний водитель на "ВАЗ 2110" при повороте не пропустил Toyota Corolla, произошло столкновение.

Начинающий водитель сообщил сотрудникам Госавтоинспекции, что у него амнезия, он ничего не помнит. Виновник аварии получил права 21 апреля 2017 года.

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Метки: авария в твери водитель-"чайник" дтп в твери серьезная авария
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Комментарии (4)

  • russs 
    100+ км/ч по-городу? ГИБДД, - фас!
    12.05.2017 14:58
    1 | 8

  • NPC 
    От скорости регика я немножко в шоке. Ну и от попытки уйти влево (в сторону движения) а не вправо тоже. Да вообще, покажите регику где тормоза.
    12.05.2017 15:07
    1 | 8

  • blkm 
    Реакции никакой, похоже и на дорогу-то не смотрел. Не катил-бы по центру на  пустой дороге , с правой полосы мог увернуться ( не оправдываю водилу- малолетку).
    12.05.2017 15:20
    1 | 10

  • as 
    Два дурака из одной сказки...
    12.05.2017 15:34
    0 | 3
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