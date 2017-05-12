Опубликовано видео аварии в Твери с участием водителя-«чайника»

Как все произошло, зафиксировал видеорегистратор участника аварии. Напомним, в Твери 11 мая, в 14:15 на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина произошло ДТП с пострадавшими. 18-летний водитель на "ВАЗ 2110" при повороте не пропустил Toyota Corolla, произошло столкновение.

Начинающий водитель сообщил сотрудникам Госавтоинспекции, что у него амнезия, он ничего не помнит. Виновник аварии получил права 21 апреля 2017 года.