Мотоклуб «Крестцовские мотодоры» помогает ГИБДД

В Западной Двине Тверской области состоялся мотопробег «За безопасность на дорогах». Сотрудники Госавтоинспекции совместно байкерами обратились к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах региона.

Инспекторы ГИБДД совместно с представителями мотоклуба «Крестцовские мотодоры» организовали и приняли участие в традиционном мотопробеге «За безопасность на дорогах» по маршруту: площадь Александра Невского Западной Двины, далее по ул. Советской - по ул. Шевченко - по ул. Октябрьской - по ул. Ленина - по. ул. А. Невского - по ул. Комсомольской - по ул. Заводская площадь - по ул. Мусоргского - по ул. Ерёменко.

В этом году байкеры готовились к очередному мотосезону очень тщательно: провели инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, купили мотошлемы и соответствующую экипировку, особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения по маршруту следования мотоколонны. Все это свидетельствуют о значительном повышении уровня правового сознания и правовой культуры любителей мотоциклов.