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Мотоклуб «Крестцовские мотодоры» помогает ГИБДД

12 Мая 2017 13:58
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Фоторепортаж

В Западной Двине Тверской области состоялся мотопробег «За безопасность на дорогах». Сотрудники Госавтоинспекции совместно байкерами обратились к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах региона.

Инспекторы ГИБДД совместно с представителями мотоклуба «Крестцовские мотодоры» организовали и приняли участие в традиционном мотопробеге «За безопасность на дорогах» по маршруту: площадь Александра Невского Западной Двины, далее по ул. Советской - по ул. Шевченко - по ул. Октябрьской - по ул. Ленина - по. ул. А. Невского - по ул. Комсомольской - по ул. Заводская площадь - по ул. Мусоргского - по ул. Ерёменко.

В этом году байкеры готовились к очередному мотосезону очень тщательно: провели  инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, купили мотошлемы и соответствующую экипировку, особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения по маршруту следования мотоколонны. Все это свидетельствуют о значительном повышении уровня правового сознания и правовой культуры любителей мотоциклов.

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Метки: Мотоклуб «Крестцовские мотодоры» западная двина байкеры мотопробег
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Комментарии (3)

  • russs 
    Крестцовские мотодоры, берегите крестецЪ с-молоду!
    12.05.2017 15:02
    0 | 1

  • jazz-y 
    "В этом году байкеры готовились к очередному мотосезону очень тщательно: провели  инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, купили мотошлемы и соответствующую экипировку, особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения по маршруту следования мотоколонны."

Т.е. (вкупе со фразой о значительном повышении правового сознания и культуры) как бы подразумевается, что в том году инструктаж не проводился, шлемы и экипировка были только у избранных, безопасность движения по маршруту следования мотоколонны не обеспечивалась?!
    12.05.2017 15:09
    0 | 1

    • russs 
      В том году всё тоже было, просто байкеры уже "обновились".
      12.05.2017 15:49
      0 | 0
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