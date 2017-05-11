Больше всего в прошлом году заработал прокурор Московского района Твери

Прокуратура Тверской области опубликовала сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2016 год.

За прошлый год прокурор области Вячеслав Росинский заработал 3,8 млн рублей. В его собственности земельный участок в 2213 кв. м, жилой дом (357,9 кв. м) и квартира площадью 113,7 кв. м, а также автомобиль Mersedes-Benz. В собственности у его супруги две квартиры 126 и 68,5 кв. м, машино-место и автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Реugeot Expert.

Первый заместитель прокурора области Александр Семенов заработал в прошлом году 2,3 млн рублей, в его собственности также квартира (71,4 кв. м), машино-место и автомобиль Toyota Rav4.

Больше всех в прошлом году заработал прокурор Московского района Юрий Орлов, его доход составил 5 168 888 рублей. В собственности имущества у него нет, но в его пользовании находится жилой дом площадью 198,7 и земельный участок в 3500 кв.м