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Больше всего в прошлом году заработал прокурор Московского района Твери

11 Мая 2017 19:53
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Прокуратура Тверской области опубликовала сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2016 год.

За прошлый год прокурор области Вячеслав Росинский заработал 3,8 млн рублей. В его  собственности земельный участок в 2213 кв. м,  жилой дом (357,9 кв. м) и квартира площадью 113,7 кв. м, а также автомобиль Mersedes-Benz. В собственности у его супруги  две квартиры 126 и 68,5 кв. м, машино-место и автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Реugeot Expert.

Первый заместитель прокурора области Александр Семенов заработал в прошлом году 2,3 млн рублей, в его собственности также квартира (71,4 кв. м), машино-место и автомобиль Toyota Rav4.

Больше всех в прошлом году заработал прокурор Московского района Юрий Орлов, его доход составил 5 168 888 рублей. В собственности имущества у него нет, но в его пользовании находится жилой дом площадью 198,7 и земельный участок в 3500 кв.м 

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Метки: прокуроры отчитались о доходах сколько зарабатывают прокуроры заработок прокуроров Тверской области
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Комментарии (8)

  • Mitrij 
    В нашей стране до сих пор качественно не только сеют, но и сажают.
    11.05.2017 20:33
    0 | 2

  • ДеД 
    Вообще-то, раньше район назывался Новопромышленным... Но уж раз назвали Московским, то и ставки выше! Шучу.
    11.05.2017 20:49
    0 | 1

  • arcadi007 
    Думается прокурор района должен достаточно зарабатывать, но почему командир полка (к примеру) зарабатывает в три раза меньше?
О каком заработке для учителей тогда можно говорить?
    11.05.2017 20:58
    0 | 2

    • kanav67 
      А почему хирург высшей квалификации, который спасает десятки жизней в месяц, получает около 40 тысяч ( с дежурствами)? Не скажете? Почему он должен получать в десять раз меньше, чем прокурор?
      11.05.2017 22:47
      0 | 1

  • tverlaw 
    Прокурор Московского района - молодец!!! А интересно указал ли он в декларации два скромных мерса, на которых езди он сам и его жена стоимостью более 3 млн. каждый. К сожалению в декларацию не впишешь "дружбу" с неким Халиком, представителей одной из влиятельных азербайджанских групп в Твери. И наставник у Орлова был хороший - некто Юрик Фролов, к сожалению, попавшийся в руки московских ФСБшников при получении бумажек, напоминающих денежки. Нет, нет - это не взятка - это знаки внимания или провокация фэшников.
    11.05.2017 21:01
    0 | 8

  • ЧЕПАЕВ 
    Если бы они ещё честные были, и работали..... 
То я не против
    11.05.2017 21:29
    0 | 1

  • jeronimo 
    Неужели вышневолоцкий Шеметков отстает??
    11.05.2017 22:57
    0 | 0
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