Олимпийские чемпионы ЦСКА встретились с воспитанниками Тверского суворовского училища

В Тверское суворовское военное училище приехал настоящий "звёздный десант" ЦСКА - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков. Это первый визит олимпийцев за всю историю Тверского СВУ, хотя оно является одним из старейших в России.

- Это уникальный день и для ЦСКА, и для Тверского СВУ: впервые прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы, весь цвет усправления клуба прибыли сегодня сюда, - говорит начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, сам выпускник Тверского СВУ 1995 года. - Это неслучайно: тверские суворовцы проявили себя одними из лучших на Параде Победы, показывают себя одними из лучших в спорте в суворовском движении. Эту встречу мы планировали долго, и маленькое чудо произошло: мы приехали, чтобы олимпийские чемпионы пообщались с ребятами, рассказали, чем живёт Центральный спортивный клуб армии, чем живёт спорт высших достижений и послужили "двигателем", примером для сегодняшней молодёжи, говоря: "Делай, как я!".

Приехали и молодые "армейцы", которые отстаивают честь страны на международной арене. Спортсмены дали суворовцам мастер-классы по пяти видам спорта: армейскому рукопашному бою, гандболу, мини-футболу, самбо и стрельбе. "Думаю, молодёжи интересно пообщаться и с теми, кто сегодня куёт спортивную славу армейского спорта и нашей страны", - заключил Михаил Барышев.

Сейчас Светлана Хоркина занимает должность первого заместителя начальника ЦСКА, Светлана Ишмуратова - заместителя начальника ЦСКА по работе с личным составом, а Дмитрий Труненков руководит главным штабом движения "Юнармия". Его подопечные вместе с суворовцами и их звёздными гостями приняли участие в возложении цветов к обелиску Победы. Затем почётные гости встретились с тверскими кадетами на торжественном мероприятии в актовом зале.