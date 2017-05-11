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В Тверскую область наконец-то идёт тепло

11 Мая 2017 15:36
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В течение 12-13 мая в Тверской области сохранится холодная погода. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему ниже нормы на 5 градусов. 12 мая временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако уже в предстоящие выходные начнёт постепенно теплеть.  

Как сообщает тверской гидрометценр, 12 и 13 мая ночи будут с минусовыми температурами до -5, с субботы на воскресенье ожидается уже до +3. Днём воздух будет прогреваться до +14, а 15 мая - до +17 градусов. Ветер сменится с северных направлений на южный. Переменная облачность с прояснениями осадков не предвещает.

А вот на сайте gismeteo к концу следующей недели обещают даже +20.

 

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Метки: потепление прогноз погоды в твери погода в твери
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Комментарии (2)

  • RSERG 
    И кому верить?
    11.05.2017 16:45
    0 | 1

  • uafrankou 
    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
    11.05.2017 19:06
    0 | 0
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