В Тверскую область наконец-то идёт тепло

В течение 12-13 мая в Тверской области сохранится холодная погода. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему ниже нормы на 5 градусов. 12 мая временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако уже в предстоящие выходные начнёт постепенно теплеть.

Как сообщает тверской гидрометценр, 12 и 13 мая ночи будут с минусовыми температурами до -5, с субботы на воскресенье ожидается уже до +3. Днём воздух будет прогреваться до +14, а 15 мая - до +17 градусов. Ветер сменится с северных направлений на южный. Переменная облачность с прояснениями осадков не предвещает.

А вот на сайте gismeteo к концу следующей недели обещают даже +20.