Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете, а также об урегулировании сервисов, похожих на СМИ.

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», опубликованна на сайте президента.

В ближайшее время правительство будет заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет».

В стретегии также говорится, что нужно принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».