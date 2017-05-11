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Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

11 Мая 2017 14:59
Автор:

Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете, а также об урегулировании сервисов, похожих на СМИ.

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», опубликованна на сайте президента.

В ближайшее время правительство будет заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет».

В стретегии также говорится, что нужно принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».

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Метки: интернет владимир путин «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
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Комментарии (27)

  • Whois 
    Скоро мы узнаем кто есть такой Бертран и остальные.
Т.к. вместо аватары можно будет использувать токмо фото из паспарту!
А ник=ИНН
Группа товарищей уже выехула в Пхеньян для перенятию опыту.
Выход в итнорнет надо сделать из спец.кабинок расположенных в отделениях УФСИН, или лагерей, где очень хорошо кормют (см.новости). Тока в етом случае пользуватели инторнетов станут поголовно ответственными и наказанными!

p.s.
Кароча! Гоните пургу пака мона!
    11.05.2017 15:21
    0 | 21

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • ДеД 
    Добрались наконец-то! Сидите у себя на кухне и критикуйте! Больше трёх не собираться! Невосторженного образа мыслей не допускать!
    11.05.2017 15:33
    0 | 8

    • Whois 
      Инторнет на кухне обещают запретить!
Кухни, ежель оне больше 4кв.м. - перепланировать в принудительном парядке до 4кв.м.! Один из трех- облезательно сис.админ кухонного чата .., ну сами знаете откудова он, иначе непарядок.
      11.05.2017 15:36
      0 | 2

  • ilich 
    Ну, что дорогие жители площадки ТИА, - смывайте наколки, удаляйте грим и снимайте парики. Будем знакомиться заново.
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 15:34
    0 | 5

    • Whois 
      Некоторые наговорили тута на стока, што не наколки смывыть надыть, а себя целиком и полностью.
      11.05.2017 15:58
      1 | 2

  • Proletary 
    Почитал текст указа. Конкретики никакой. Не думаю, что будут закручивать гайки, скорее запилят несколько очередных нанодостижений в рамках освоения бюджета.
    11.05.2017 15:45
    1 | 4

    • pereima 
      Конкретика появится в куче подзаконных актов, постановлений, распоряжений, трактующих Указ.
      11.05.2017 16:52
      0 | 0

      • Proletary 
        Это безусловно появится. Но пользы будет примерно как от переименования милиции в полицию. А вообще грустно...
        Прикрепленные изображения:
        11.05.2017 17:58
        0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    >указ против анонимности в интернете<
Надо было еще подписать указ против земного тяготения. 
И (чего уж там!) против поваренной соли...
    11.05.2017 15:47
    0 | 4

    • Whois 
      Поваренная соль? Вы имеете чтото иметь против бизнеса Артема Юрьевича Чайки? Да вы "безответственный и безнаказанный" гражданин!
      11.05.2017 15:53
      0 | 8

      • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
        Это который анонимный, ЮЛДУЗ или как там его 9ПДЫЩ? :))
Я имею много чего  против мосек издающих указы "против слонов".
        11.05.2017 15:58
        0 | 2

        • Whois 
          К сажалению, ет слоны издают указы, а моськи тута лають анонимно пака што. Но скоро слоны будут знать ip каженной моськи!
          11.05.2017 16:11
          1 | 1

          • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
            А нас рать.
            11.05.2017 16:18
            0 | 2

            • Whois 
              вариантов ip больше
              11.05.2017 16:23
              0 | 0

  • Alx 
    Теперь интернет подорожает в 10 раз. Запасайтесь, пока дешево.
    11.05.2017 15:58
    0 | 2

  • fen 15 
    Идиоты, так хоть в интернете пар выпускали.
    11.05.2017 16:06
    0 | 2

    • Whois 
      Таперича на каждой кухне страны парить буит!
      11.05.2017 16:13
      0 | 0

  • Бертран 
    Интернет, как и водка должны стоить недёшево, это для пользы народа необходимо. Легкодоступность порождает злоупотребление и зависимость.
Читайте последнюю речь президента, господа.
    11.05.2017 16:08
    2 | 2

    • Whois 
      Открой личико в свете предложений президента!
Покажи щитину.
      11.05.2017 16:12
      0 | 4

    • fen 15 
      Слушай рупор власти, вы, то на ваших сьездах говорите что заслуга ВВП и компании в повышении качества жизни, а именно, что повысилась рождаемость, а смертность падает, то хотите принять закон о налоге на малодетность, мол такими темпами через 100 лет нас останется 40 миллионов. Определитесь вы сами-то верите в свою брехню. Надо прислушиваться к народу, а не затыкать ему рот.
      11.05.2017 16:41
      0 | 1

    • pereima 
      " Читайте последнюю речь президента" ?! Ну Бертран дает...
      11.05.2017 17:00
      0 | 4

    • Proletary 
      А она точно последняя? Можно откупоривать?
      11.05.2017 18:00
      0 | 3

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Один из пунктов "указа" :
заменить импортное оборудование, ПО и электронную компонентную базу российскими аналогами;

Последнее что я в жизни видел из российского коммуникационного железа- это модем на 2400 бпс. На шине VESA, то есть это было в эпоху 386х машин, А также "Лексикона" и "ВолковКоммандера", это к вопросу о ПО.
Кремлевские шизофреники, блин.
    11.05.2017 16:26
    0 | 9

    • Бертран 
      Когда то мы и трубу большого диаметра делать не могли, но партия сказала надо и вот- получите. Санкции нам, как не странно на пользу идут.
      11.05.2017 16:47
      0 | 1

    • Proletary 
      Алексей Владимирович во мне проснулся. Это мультяхи были VLB, нутряные модемы всю дорогу на ISA шине были.
      11.05.2017 18:02
      0 | 2

  • Mitrij 
    Это чтобы было еще где облажаться, помимо майских указов и прочего обещанного? Этак никакого здоровья не хватит. Пойти у Пролетария омывайки поклянчить чтоль?
    11.05.2017 18:11
    0 | 0
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