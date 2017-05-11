В Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта

11 мая в Твери и ряде населенных пунктов Калининского района проводит учения по пресечению террористического акта.
Оперативный штаб в Тверской области просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.
Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.
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11.05.2017 14:08
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