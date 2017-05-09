В Тверской области на трассе М-10 мотоцикл улетел в кювет и врезался в забор: в ДТП серьёзно пострадал пассажир

8 мая, в 13:36 на 359 км трассы «Россия» (п. Выползово Бологовского р-на) 33-летний водитель мотоцикла Хонда (житель Выползово) с 36-летним пассажиром (жителем д. Ильятино) двигались в нарушение требований дорожной разметки. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, движущимся попутно и поворачивающим налево, мотоциклист выехал на полосу встречного направления, где совершил касательное столкновение со Шкодой Ети под управлением 40-летнего жителя Москвы. После столкновение мотоцикл вылетел в кювет и врезался в забор.

В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда с диагнозом: открытый перелом правой плечевой кости, ушибленная рана левой ступни, - и пассажир мотоцикла с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тяжелая сочетанная травма, - были госпитализированы в ЦРБ г. В.Волочка.