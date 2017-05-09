Тверские гаишники остановили автовоз с угнанным в 2016 году в Питере автомобилем Mitsubishi ASX

8 мая 2017 года около 17.20 сотрудники ДПС ГИБДД на 198 км федеральной автодороги М-10 "Россия" Тверской области остановили автомобиль Мерседес (автовоз). 50-летний водитель перевозил автомобиль Mitsubishi ASX.

При сверке номеров, узлов и агрегатов автомобиля Mitsubishi ASX были установлены несоответствия фактических данных и документов, предъявленных на транспортное средство. Далее выяснилось, что автомобиль Mitsubishi ASX был угнан из Санкт-Петербурга 27 мая 2016 года.

Для дальнейшей проверки автомобиль и водитель были задержаны и доставлены в отдел полиции по Калининскому району, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области