tvernews.ru
09 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери столкнулись 4 автомобиля

В Твери столкнулись 4 автомобиля - ТИА
фото: Мария Иванова
08 Мая 2017 19:46
Автор:

Фоторепортаж

8 мая в Твери, на светофоре на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись 4 автомобиля. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 45-летний водитель «Лады Приора» на светофоре врезался сзади в остановившийся «Хендай Солярис», а далее «паровозом» - «Хендай» догнал «Форд Фокус», «Форд»  - «Митсубиси». В ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендай», мужчину госпитализировали. Фото: Марии Ивановой группа ВК "Подслушано у водителей.Тверь"

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: столкнулись 4 автомобиля
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • horton 
    "...врезался сзади..."!!!
Пресс-служба УГИБДД так сказала, а ТИА написало )
    08.05.2017 20:44
    0 | 1

    • vasiliyneov89 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      09.05.2017 00:22
      0 | 0

  • asatin 
    Самые востребованные новости в Твери...
    08.05.2017 21:28
    0 | 1

  • ninkakonova 
    Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны -- http://eta.pe/medinfo
    08.05.2017 21:40
    0 | 0

  • Бертран 
    Уже имеются проекты по улучшению качества подготовки водителей. Назрело.
    08.05.2017 22:35
    1 | 0

  • vepr76 
    номерок блатной- три семерочки...
    08.05.2017 22:58
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Михаилу Кругу предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери" посмертно

2017-05-04 21:49
73

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Езда против шерсти

2017-05-06 14:21
27

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

2017-05-04 15:17
26

Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона

2017-05-07 12:06
25

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100