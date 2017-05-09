В Твери столкнулись 4 автомобиля

8 мая в Твери, на светофоре на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись 4 автомобиля. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 45-летний водитель «Лады Приора» на светофоре врезался сзади в остановившийся «Хендай Солярис», а далее «паровозом» - «Хендай» догнал «Форд Фокус», «Форд» - «Митсубиси». В ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендай», мужчину госпитализировали. Фото: Марии Ивановой группа ВК "Подслушано у водителей.Тверь"