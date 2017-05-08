Из санатория Тверской области ушли трое детей 13, 10 и 6 лет

8 мая около 11.30 в Калининском районе Тверской области, в деревне Новинки из детского санатория ушли дети. Около 12.30 их видели в районе деревни Савино, они шли в сторону трассы.
Никифоров Иван 2004 года рождения.
Сытин Вячеслав 2007 года рождения.
Калинин Илья 2011 года рождения.
В волонтерском отряде «Сова» ТИА сообщили, что примерно в 18.00 детей нашли в соседней деревне, они сказали, что просто пошли погулять.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
horton
08.05.2017 19:06
0
|
0
Dobry кrtek
08.05.2017 19:09
0
|
0