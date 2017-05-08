В тверском театре тверичанам покажут оружие

9 мая с 15:00 в фойе ТЮЗа пройдет интерактивная выставка оружия. Всем посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность собрать и разобрать своими руками учебное оружие. Вход свободный, сообщает группа ТЮЗа в социальной сети "ВК"
9 мая с 15:00 в фойе ТЮЗа пройдет интерактивная выставка оружия. Всем посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность собрать и разобрать своими руками учебное оружие. Вход свободный, сообщает группа ТЮЗа в социальной сети "ВК"
|2017-05-04 21:49
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|2017-05-04 17:49
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Комментарии (1)
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antiER
08.05.2017 15:04
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