В тверском театре тверичанам покажут оружие

9 мая с 15:00 в фойе ТЮЗа пройдет интерактивная выставка оружия. Всем посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность собрать и разобрать своими руками учебное оружие. Вход свободный, сообщает группа ТЮЗа в социальной сети "ВК"



