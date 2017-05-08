В Тверской области столкнулись "КАМАЗ" и "Газель"

8 мая в 1.25 в Конаковском районе Тверской области столкнулись «КАМАЗ» и «Газель». Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, на место ДТП выехали скорая, МЧС и экипаж ДПС. Серьезных травм в аварии никто не получил.