Подо Ржевом может появиться мемориал в честь героев Великой Отечественной войны

В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны. Создание комплекса обсудили 7 мая на совещании по теме увековечения памяти погибших в Ржевской битве в центре патриотического воспитания города Ржева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С инициативой о возведении мемориала выступили государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, чей отец воевал на Калининском фронте, и представители Российского военно-исторического общества. В качестве примера Григорий Рапота привёл комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в белорусском городе Сморгонь. Участники совещания единодушно поддержали идею. По итогам встречи губернатор Игорь Руденя поручил создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса.

Место, где будет располагаться новый мемориал, обсуждается. Одно из предложений — начать строительство в Ржевском районе в 2018 году, когда муниципалитет будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Предполагается, что финансироваться проект будет не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан.