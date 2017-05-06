В Тверской области два предприятия несколько месяцев не платили зарплату работникам. Возбуждены уголовные дела

СУ СКР по Тверской области возбудил два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Согласно действующему законодательству работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом. Однако, в нарушение требований в период с января по март 2017 года в МУП «Агротранс-Рамешки» полностью не выплачена заработная плата работникам.

Кроме того, в период с октября 2016 года по февраль 2017 года в МУП «Максатихинское автотранспортное пассажирское предприятие» также не выплачена заработная плата работникам.

В настоящее время следователи устанавливают все лица, которым не выплачена заработная плата и общую сумму задолженности.