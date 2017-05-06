Из Удомли в Тверь на вертолете доставили женщину с острым инфарктом миокарда

6 мая привлечение авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи женщине 1971 года рождения, поступившей в центральную районную больницу Удомельского района. Сообщается, что у пациентки острый инфаркт миокарда.

В 12:30 экипаж вертолёта КА-32А с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в Удомлю для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больной в Тверь.

После оказания помощи пациентке на месте было принято решение транспортировать ее в ОКБ.

В 14:54 она доставлена в Тверь.