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Из Удомли в Тверь на вертолете доставили женщину с острым инфарктом миокарда

06 Мая 2017 16:52
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6 мая привлечение авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи женщине 1971 года рождения, поступившей в центральную районную больницу Удомельского района. Сообщается, что у пациентки острый инфаркт миокарда.

В 12:30 экипаж вертолёта КА-32А с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в Удомлю для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больной в Тверь.

После оказания помощи пациентке на месте было принято решение транспортировать ее в ОКБ.
В 14:54 она доставлена в Тверь.

 

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Метки: вертолет ка-32 а острый инфаркт миокарда доставили пациента в больницу
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Комментарии (3)

  • Green_tea 
    Женщине здоровья и скорейшего восстановления. Но для чего такие новости? За последние пару месяцев приходилось 3 раза вызывать скорую (Тверь) . Средний показатель их "скорого" приезда - через 3 часа.  Как объясняют диспетчеры: вызовов много, а бригад на весь Заволжский район 1-2.
    06.05.2017 18:34
    0 | 2

    • dsmile 
      Такие новости для того, чтобы показать что в области не осталось никакой медицины, за то есть вертолет, и новые кареты скорой помощи.
      06.05.2017 18:47
      0 | 2

  • Ferapont 
    Новость о позорном днище медицины в регионе РФ.
Прошло каких-то 25 лет как страной начали рулить супер-менеджеры..
Главное - свет в конце тоннеля ждет обычного расеянца только на кладбище.
    06.05.2017 19:46
    0 | 0
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