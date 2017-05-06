В Твери иномарка врезалась в стоящую маршрутку. Пострадали четыре человека, трое из них дети

ДТП произошло 6 мая в 14 часов на трассе М-10 в на остановке общественного транспорта поселок ДРСУ-2.

Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, маршрутка марки «Ситроен» № 207 остановилась, чтобы высадить пассажиров. В этот момент в попутном направлении ехал «Фольксваген», который на скорости врезался в маршрутку. Выяснилось, что водитель иномарки отвлекся на собственного ребенка, который сидел сзади и не уследил за дорожной ситуацией.

В аварии пострадали четыре человека, трое из них дети (два- пассажира маршрутки, один из «Фольксвагена»), а также женщина-пассажирка из маршрутного такси. У всех диагностированы травмы различной степени тяжести.