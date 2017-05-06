В Тверской области пропал молодой человек

Пропал Фетько Вадим Олегович (1995 г.р.). 4 мая он ушел из дома, г. Зубцов, ул. Победы, д.1, и не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, на вид 20 лет, плотного телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Был одет предположительно: черный спортивный костюм, бордовая футболка, черный кроссовки с фиолетовыми полосками, кепка.

При себе имел: документы, телефон черного цвета, ключи от квартиры и домофона. На руке серебряный перстень с черным камнем.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просьба звонить по телефонам: 89201650885, 89157225566 или 102.