В Твери из-за пожара в доме эвакуировали 20 человек

Пожар произошел 5 мая в 23.50 на ул. Склизкова. Загорелась двухкомнатная квартира на 4 этаже в жилом кирпичном доме.

Как сообщает УМЧС по Тверской области, огонь уничтожил внутреннюю отделку в квартире на площади 15 кв.м. Во время тушения пожара в помещении был обнаружен труп хозяина квартиры, 1962 г.р.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

В ведомстве также рассказали, что личный состав эвакуировал из подъезда 20 чел.

Автор видео Алена Кушурина