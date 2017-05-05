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Тверская таможня "закопала" 400 кг немецкой соли

05 Мая 2017 12:46
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Сотрудники центра электронного декларирования Тверского таможенного поста пресекли попытку провоза на территорию региона продовольственной продукции из санкционного списка. 400 килограммов поваренной нейодированной соли с пищевыми красителями из Германии везли в Московскую область.

О том, что соль  попадает под санкции, выяснилось при проверке декларации. В ней был заявлен квалификационный код товара по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, запрещенного к ввозу в нашу страну.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ. Соль была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Калининском районе (её закопали). Сообщает пресс-служба Тверской таможни.

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Метки: тверская таможня санкционные продукты соль
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Комментарии (10)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Вообще-то соль просыпать- не лучшая примета. А закопать почти полтонны- это не иначе как к чему-то весьма и весьма неприятному...
    05.05.2017 13:06
    0 | 4

    • Proletary 
      Рейтинг упадет? Не шутите так.
      05.05.2017 14:27
      0 | 2

  • TvereZ 
    Ждем новостей о сожжении тонны шведских спичек )))
    05.05.2017 13:42
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    Отличная новость! Теперь в Твери появилось соляное месторождение.
    05.05.2017 13:47
    0 | 3

  • 1% 
    эти действия аналогичны "назло бабушке отморозил себе уши". Очередное безумие. А могли бы обеспечить солью на несколько лет все соц.учреждения. Идиоты, просто убогие унылые идиоты.....
    05.05.2017 14:08
    0 | 5

    • Alx 
      И в итоге легальные производители соли не смогут ее в эти учреждения продать.
      05.05.2017 14:44
      0 | 1

      • id1Ray 
        "легальные"  - это Чайка что-ли? так только "за" чтоб он не смог ничего никуда продать
        05.05.2017 16:06
        0 | 2

  • Proletary 
    Евразийского экономического союза, запрещенного к ввозу в нашу страну
Бедный русский езык.
    05.05.2017 14:24
    0 | 2

  • arcadi007 
    Не лучше было бы раздать пенсионерам к празднику?
    05.05.2017 15:26
    0 | 2

    • Alx 
      Не лучше. Пенсионерам лучше раздавать деньги, чтобы они купили себе соли или еще что-нибудь.
      05.05.2017 17:14
      0 | 0
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