Тверская таможня "закопала" 400 кг немецкой соли

Сотрудники центра электронного декларирования Тверского таможенного поста пресекли попытку провоза на территорию региона продовольственной продукции из санкционного списка. 400 килограммов поваренной нейодированной соли с пищевыми красителями из Германии везли в Московскую область.

О том, что соль попадает под санкции, выяснилось при проверке декларации. В ней был заявлен квалификационный код товара по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, запрещенного к ввозу в нашу страну.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ. Соль была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Калининском районе (её закопали). Сообщает пресс-служба Тверской таможни.