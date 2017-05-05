Тверская таможня "закопала" 400 кг немецкой соли

Сотрудники центра электронного декларирования Тверского таможенного поста пресекли попытку провоза на территорию региона продовольственной продукции из санкционного списка. 400 килограммов поваренной нейодированной соли с пищевыми красителями из Германии везли в Московскую область.
О том, что соль попадает под санкции, выяснилось при проверке декларации. В ней был заявлен квалификационный код товара по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, запрещенного к ввозу в нашу страну.
В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ. Соль была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Калининском районе (её закопали). Сообщает пресс-служба Тверской таможни.
Комментарии (10)
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arcadi007
05.05.2017 15:26
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Alx
05.05.2017 17:14
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