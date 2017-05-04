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В троллейбусах и автобусах Твери начали тестировать валидаторы

В троллейбусах и автобусах Твери начали тестировать валидаторы - ТИА
04 Мая 2017 16:51
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4 мая в тверских троллейбусах и автобусах начали тестировать систему валидаторов. Напомним, тверской общественный транспорт начали оборудовать валидаторами по инвестиционной программе ещё в начале года. По первоначальным данным, новая система оплаты должна была заработать ещё 1 мая, но сроки сдвинулись из-за необходимости разработать новое программное обеспечение.

- В рамках автоматизированной системы мы хотим создать преференции для активных пассажиров муниципального транспорта - удобные проездные, бесплатную пересадку, бонусную систему. Это потребовало специального программное обеспечение. Программисты оператора занимаются этим. К двадцатым числам мая мы планируем ввести систему в промышленную эксплуатацию, не хочется выдавать жителям сырой продукт, - объяснил директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв 4 мая на встрече с журналистами.

На сегодняшний день 110 автобусов и троллейбусов оборудованы валидаторами, тестовая эксплуатация системы началась на восьми автобусах и двух троллейбусах. Проездные карты есть у контролёров и кондукторов, на каждую карту "загружены" разные варианты билетов - месячные и одноразовые. Они проверяют, различает ли программное обеспечение эти варианты, пытаются расплатиться в троллейбусе автобусным проездным, проверяют возможность бесплатной пересадки. Об установке валидаторов подумывают и владельцы маршрутных такси, имеющие договоры с администрацией города. 

Что касается проездных карт, по словам Артура Сычёва, уже подписаны договоры с владельцами терминалов оплаты, точками продаж "Союзпечати", переговоры с "Почтой России" находятся на заключительной фазе, заключены договоры со "Сбербанком" касательно пополнения баланса. Введение системы позволит улучшить учёт и контроль качества перевозок, отслеживать пассажиропоток чтобы улучшить расписание. Те, кто привык платить наличными в общественном транспорте, могут продолжить это делать, но нововведение позволит гражданам пользоваться современными методами и получать бонусы.

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Метки: общественный транспорт в твери автобусы твери троллейбусы твери муп патп-1
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Комментарии (3)

  • rzhevsky14 
    Когда же ЕСПБ сделают полноценными картами??? Вот где золотое дно..... Никто никогда не отследит, сколько фактически ездят по ним....
    04.05.2017 17:31
    0 | 2

  • Andrevna 
    "...удобные проездные, бесплатную пересадку, бонусную систему..".В нашем ОТ доплачивать пассажирам надо, чтобы пользовались убогими трамваями и автобусами типа "низкопольными" (полметра кресла от пола, бабушки! готовьтесь к сдаче норм ГТО!!!).
    04.05.2017 18:45
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    А почему в маршрутках нет контролеров?
    04.05.2017 19:01
    0 | 1
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