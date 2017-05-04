В троллейбусах и автобусах Твери начали тестировать валидаторы

4 мая в тверских троллейбусах и автобусах начали тестировать систему валидаторов. Напомним, тверской общественный транспорт начали оборудовать валидаторами по инвестиционной программе ещё в начале года. По первоначальным данным, новая система оплаты должна была заработать ещё 1 мая, но сроки сдвинулись из-за необходимости разработать новое программное обеспечение.

- В рамках автоматизированной системы мы хотим создать преференции для активных пассажиров муниципального транспорта - удобные проездные, бесплатную пересадку, бонусную систему. Это потребовало специального программное обеспечение. Программисты оператора занимаются этим. К двадцатым числам мая мы планируем ввести систему в промышленную эксплуатацию, не хочется выдавать жителям сырой продукт, - объяснил директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв 4 мая на встрече с журналистами.

На сегодняшний день 110 автобусов и троллейбусов оборудованы валидаторами, тестовая эксплуатация системы началась на восьми автобусах и двух троллейбусах. Проездные карты есть у контролёров и кондукторов, на каждую карту "загружены" разные варианты билетов - месячные и одноразовые. Они проверяют, различает ли программное обеспечение эти варианты, пытаются расплатиться в троллейбусе автобусным проездным, проверяют возможность бесплатной пересадки. Об установке валидаторов подумывают и владельцы маршрутных такси, имеющие договоры с администрацией города.

Что касается проездных карт, по словам Артура Сычёва, уже подписаны договоры с владельцами терминалов оплаты, точками продаж "Союзпечати", переговоры с "Почтой России" находятся на заключительной фазе, заключены договоры со "Сбербанком" касательно пополнения баланса. Введение системы позволит улучшить учёт и контроль качества перевозок, отслеживать пассажиропоток чтобы улучшить расписание. Те, кто привык платить наличными в общественном транспорте, могут продолжить это делать, но нововведение позволит гражданам пользоваться современными методами и получать бонусы.