В Твери 9 мая перекроют движение и запретят парковку

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Твери для движения и парковки будет закрыта часть улиц. УГИБДД по Тверской области просит водителей заранее продумывать маршрут.



Движение и парковка всех видов транспорта будет прекращена:



05.05.2017 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской.



с 10 час. 00 мин. 07.05.2017 до 18 час. 00 мин. 10.05.2015 по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку (по четной стороне улицы), в створе улице Советской.



09.05.2017:

с 08 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:

- по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;

- по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова.



с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;

- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;

- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;

- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- по улице Ивана Седых;

- по Театральному проезду (в обоих направлениях).



с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:

- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;



с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.



с 11 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. по мере продвижения колонны:

- по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;

- по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.



Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:



с 18 час. 00 мин. 08.05.2017 до 16 час. 00 мин. 09.05.2017:

- по улице Салтыкова – Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;

- по улице Советской, на участке от Татарского переулка до площади Победы;

- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;

- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.



09.05.2017 с 06 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:

- на автостоянке у гимназии № 6;

- по улице Бебеля, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской.

- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.