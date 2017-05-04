tvernews.ru
04 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери 9 мая перекроют движение и запретят парковку

В Твери 9 мая перекроют движение и запретят парковку - ТИА
04 Мая 2017 10:04
Автор:

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне  в Твери для движения и парковки будет закрыта часть улиц. УГИБДД по Тверской области просит водителей заранее продумывать маршрут.

Движение и парковка всех видов транспорта будет прекращена:

05.05.2017 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской.

с 10 час. 00 мин. 07.05.2017 до 18 час. 00 мин. 10.05.2015 по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку (по четной стороне улицы), в створе улице Советской.

09.05.2017:
с 08 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:
- по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;
- по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова.

с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;
- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- по улице Ивана Седых;
- по Театральному проезду (в обоих направлениях).

с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:
- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;

с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

с 11 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. по мере продвижения колонны:
- по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;
- по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:

с 18 час. 00 мин. 08.05.2017 до 16 час. 00 мин. 09.05.2017:
- по улице Салтыкова – Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
- по улице Советской, на участке от Татарского переулка до площади Победы;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

09.05.2017 с 06 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:
- на автостоянке у гимназии № 6;
- по улице Бебеля, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской.
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: перекрытие движения на 9 мая
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

В Твери прошёл митинг «Надоел»

2017-04-29 21:54
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100