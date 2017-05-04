В Твери 9 мая перекроют движение и запретят парковку

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Твери для движения и парковки будет закрыта часть улиц. УГИБДД по Тверской области просит водителей заранее продумывать маршрут.
Движение и парковка всех видов транспорта будет прекращена:
05.05.2017 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской.
с 10 час. 00 мин. 07.05.2017 до 18 час. 00 мин. 10.05.2015 по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку (по четной стороне улицы), в створе улице Советской.
09.05.2017:
с 08 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:
- по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;
- по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова.
с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;
- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- по улице Ивана Седых;
- по Театральному проезду (в обоих направлениях).
с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:
- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;
с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.
с 11 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. по мере продвижения колонны:
- по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;
- по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.
Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:
с 18 час. 00 мин. 08.05.2017 до 16 час. 00 мин. 09.05.2017:
- по улице Салтыкова – Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
- по улице Советской, на участке от Татарского переулка до площади Победы;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.
09.05.2017 с 06 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.:
- на автостоянке у гимназии № 6;
- по улице Бебеля, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской.
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.
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