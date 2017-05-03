В Твери мужчина расплатился за iPhone 6S фальшивыми купюрами

В Московском районном суде Твери вынесен приговор мужчине, который обвинялся по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Осужденный 1 мая прошлого года приехал в ТРЦ «РИО» с целью совершить преступление. При себе у него было восемь фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей.

Находясь в торговом центре, он подыскал объявление на сайте «Avito» о продаже сотового телефона марки iPhone 6S 16 GB, созвонился с молодым человеком и договорился о встрече у входа в ТРЦ. Спустя два часа продавец приехал на место и передал ему телефон, а злоумышленник, в свою очередь, отдал ему фальшивые деньги –восемь купюр.

Как сообщает пресс-служба суда, это не первое преступление осужденного. В связи с этим мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф - 25000 рублей.