tvernews.ru
04 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери мужчина расплатился за iPhone 6S фальшивыми купюрами

03 Мая 2017 20:32
Автор:

В Московском районном суде Твери вынесен приговор мужчине, который обвинялся по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Осужденный 1 мая прошлого года приехал в ТРЦ «РИО» с целью совершить преступление. При себе у него было восемь фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей.

Находясь в торговом центре, он подыскал объявление на сайте «Avito» о продаже сотового телефона марки iPhone 6S 16 GB, созвонился с молодым человеком и договорился о встрече у входа в ТРЦ. Спустя два часа продавец приехал на место и передал ему телефон, а злоумышленник, в свою очередь, отдал ему фальшивые деньги –восемь купюр.

Как сообщает пресс-служба суда, это не первое преступление осужденного. В связи с этим мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф - 25000 рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: фальшивые 5000 фальшивые купюры iphone
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • antiER 
    Нормальный бизнес. Фальшивые деньги за фальшивый айфон)
    03.05.2017 23:02
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
30

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

В Твери прошёл митинг «Надоел»

2017-04-29 21:54
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100