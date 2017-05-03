В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

Планы по созданию в Тверской области туристического круглогодичного комплекса водных развлечений обсуждались 3 мая на встрече губернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергея Бачина.

Комплекс водных развлечений с аквапарком может быть создан на территории проекта «Завидово» в Конаковском районе.

ГК «Агранта» готова предоставить необходимый бизнес-кейс, стартовый капитал, коммуникации, земельный участок для создания комплекса. Предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей.

«Мы проанализировали опыт реализации таких проектов в Великобритании, Франции. Подобные объекты очень интересны для туристов», – отметил Сергей Бачин.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что реализация этой идеи позволит привлечь в Тверскую область дополнительно около 500 тысяч туристов, создать порядка 1500 новых рабочих мест, обеспечить налоговые поступления в размере 70 млн рублей ежегодно.

Группа компаний «Агранта» – давний партнер региона, реализующий в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», одним из центров которой является отель «Рэдиссон Завидово».

Общие инвестиции в проект «Завидово» составляют более 10 млрд рублей.