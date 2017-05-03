tvernews.ru
03 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

03 Мая 2017 16:06
Автор:

Планы по созданию в Тверской области туристического круглогодичного комплекса водных развлечений обсуждались 3 мая на встрече губернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергея Бачина.

Комплекс водных развлечений с аквапарком может быть создан на территории проекта «Завидово» в Конаковском районе.

ГК «Агранта» готова предоставить необходимый бизнес-кейс, стартовый капитал, коммуникации, земельный участок для создания комплекса. Предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей.

«Мы проанализировали опыт реализации таких проектов в Великобритании, Франции. Подобные объекты очень интересны для туристов», – отметил Сергей Бачин.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что реализация этой идеи позволит привлечь в Тверскую область дополнительно около 500 тысяч туристов, создать порядка 1500 новых рабочих мест, обеспечить налоговые поступления в размере 70 млн рублей ежегодно.

Группа компаний «Агранта» – давний партнер региона, реализующий в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», одним из центров которой является отель «Рэдиссон Завидово».

Общие инвестиции в проект «Завидово» составляют более 10 млрд рублей.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: авапарк в Тверской области конаковский район
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Szpilki 
    С жиру бесятся. Киргизии сегодня такую же сумму долга списали. Благодарность за теракт?
    03.05.2017 16:22
    1 | 7

  • hatamoto san 
    конаковский район - это подмосковье, там и гольф и лошадки и резиденции всякие
так что нам тверским это все по барабану, у нас вон, дорог в городе нет, с работой туго, коммуналка и цены до небес
какой нам к лешему аквапарк
    03.05.2017 16:27
    1 | 8

  • USSR 
    Да мы и до Мск доедем при желании. А их там на любой вкус.
    03.05.2017 16:27
    4 | 1

  • Beqbmak 
    вы так о Конакове говорите будто это Молоково какое нибудь ехать то 40 мин...
    03.05.2017 16:34
    1 | 1

  • kudimov 
    "... создать порядка 1500 новых рабочих мест"
Неужели столько обслуги требуется аквапарку? Почти как на Камвольном в лучшие годы.
    03.05.2017 16:53
    0 | 5

  • Virtue_to_Vice 
    А в Твери, по традиции - ни достойной работы, ни современного досуга.
    03.05.2017 16:57
    1 | 3

  • ilich 
    А тут недавно с радостью обсуждали необходимость 0,5 млрд  на всё сельское хозяйство Тверской области.

Изучая опыт Франции и Великобритании  г-н Бачин упустил в своем бизнес-кейсе одну деталь, - средняя зарплата во Франции 45568 евро ( 2 839 798 рублей ) в год, в Великобритании - & 26100 ( 2 057 463 рубля)  в год, средняя зарплата в России составляет 408 132 рубля. 
Видимо данная аквазона будет строиться  для какой-то другой России. Но другая Россия, имея недвижимость в Европе и США, зачем поедет в Конаково?
Хотел написать - "не понимаю". А потом вспомнил, что это же русский бизнес. Он алогичен. Поскольку его главная цель не  извлечение прибыли, а сокрытие. Судя по всему , г-н Бачин решил вбухать почти все свои деньги, полученные от г-на Потанина? Не верю...
Скорее всего эта мышиная возня затеяна с целью выдавить Зеленина. ))))
    03.05.2017 17:45
    2 | 0

  • 1% 
    12 млрд) как раз нам их некуда девать - почему бы не построить очередной балаган? тем более, я уверен, что в итоге его стоимость будет сопоставима с марсианской экспедицией SpaceX....
    03.05.2017 17:59
    0 | 1

  • arcadi007 
    Элементарных дорог нет в "Тверской Венеции" - Вышнем Волочке. Мост рушится через ЖД. Тротуаров от роду не было. Жители дорогу не могут перейти спокойно, по платной дороге не шибко много желающих ездить. 
А в Конаково аквапарка не хватает.
И такие решения при лучшем губернаторе всех времен. 
Всё, пора в партизаны уходить. Не долго еще эта власть продержится.
    03.05.2017 18:07
    0 | 0

  • Naum 
    Лучше бы подарил 12 млдр в бюджет области для покрытия долга. А чиновники его за это водичкой целый год поливали бы, вот и водные развлечения.
    03.05.2017 18:20
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
30

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100