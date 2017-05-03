Тверские полицейские разыскали пропавших детей у собственной бабушки

Родители будут привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Вечером в дежурную часть Отдела МВД России по Калининскому району обратился взволнованный отец. Он сообщил, что его дочь и сын 7 и 15 лет, ушли из дома гулять и не вернулись.

Личный состав отдела полиции поднядли по тревоге, на поиски отправились инспекторы ПДН, участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска, патрульные экипажи. Ориентировки с фотографиями детей были разосланы во все дежурные части города и близлежащих районов, а также в магазины и клубы.

Поиски продолжались всю ночь, и утром полицейские выяснили, что дети находятся у своей бабушки в Кашинском районе.

Бабушка по предварительной договоренности с родителями приехала за внуками, чтобы забрать их к себе на праздничные дни. Дети гуляли во дворе, и бабушка, не застав родителей дома, собрала внуков и уехала вместе с ними к себе домой в Кашинский район. По дороге она пыталась дозвониться до дочери, но ее телефон разрядился и был отключен.

Родители, придя домой и не обнаружив детей, забили тревогу. Сначала они самостоятельно пытались найти детей, но, не добившись результатов, обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД, настоящее время с бабушкой и родителями ребят проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев. Кроме того, законные представители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.