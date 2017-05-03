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Тверские полицейские разыскали пропавших детей у собственной бабушки

03 Мая 2017 10:33
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Родители будут привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. 

Вечером в дежурную часть Отдела МВД России по Калининскому району обратился взволнованный отец. Он сообщил, что его дочь и сын 7 и 15 лет, ушли из дома гулять и не вернулись.

Личный состав отдела полиции поднядли по тревоге, на поиски отправились инспекторы ПДН, участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска, патрульные экипажи. Ориентировки с фотографиями детей были разосланы во все дежурные части города и близлежащих районов, а также в магазины и клубы.

Поиски продолжались всю ночь, и утром полицейские выяснили, что дети находятся у своей бабушки в Кашинском районе.

Бабушка по предварительной договоренности с родителями приехала за внуками, чтобы забрать их к себе на праздничные дни. Дети гуляли во дворе, и бабушка, не застав родителей дома, собрала внуков и уехала вместе с ними к себе домой в Кашинский район. По дороге она пыталась дозвониться до дочери, но ее телефон разрядился и был отключен.

Родители, придя домой и не обнаружив детей, забили тревогу. Сначала они самостоятельно пытались найти детей, но, не добившись результатов, обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД, настоящее время с бабушкой и родителями ребят проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев. Кроме того, законные представители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

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Метки: умвд по тверской области пропали дети. полицейские нашли детей пропал ребенок
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Комментарии (6)

  • Инокентий 
    Чего-то не пойму. Бабка забрала детей, тайком можно сказать, а родители не исполняли обязанности?
    03.05.2017 10:45
    0 | 4

    • Бертран 
      Штрафовать старушку на 3000 рублей не совсем гуманно, а родителям в самый раз. Умнее будут.
      03.05.2017 10:54
      2 | 1

  • horton 
    Театр абсурда какой-то... На всю семью два телефона, один из которых разряжен???
    03.05.2017 11:03
    0 | 1

    • Инокентий 
      Разное бывает, если уж разрядится, так абсолютно все, день не задался и тд...
      03.05.2017 11:37
      0 | 1

      • horton 
        Я в общем сказала... Есть много способов передать информацию в нашем веке, и даже не используя современные технологии... Ниже Кудимов предлагает один из верных вариантов!
        03.05.2017 12:00
        0 | 0

  • kudimov 
    В этой истории - безответственная бабка. Могла бы записку оставить в прихожей, чтобы не было паники.
    03.05.2017 11:24
    0 | 3
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