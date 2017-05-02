Особый противопожарный режим в Тверской области продлится до 20 мая

В Тверской области с 30 апреля по 20 мая установлен особый противопожарный режим, который дает право ограничить доступ граждан и въезд транспортных средств в леса, запретить разведение костров.

Как отмечают в Управлении МЧС по Тверской области, введение особого противопожарного режима в последние годы позволило снизить количество пожаров и возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы.

В зависимости от погодных условий будет принято решение о продлении или отмене режима после 20 мая текущего года.

В Тверской области ведется опашка и создание минерализованных полос в лесах, мероприятия по обводнению торфяников. Всего в регионе насчитывается 12 объектов, где ведется добыча торфа, находящихся в зоне повышенной пожароопасности. Угроза возникновения палов сухой травы есть возле 4553 населенных пунктов области.