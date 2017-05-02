Уроженцы Центральной Азии, проживающие в Твери, спонсировали ИГИЛ

Сотрудники УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери задержали пять уроженцев Центральной Азии. По данным следствия, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещенная в России) в целях финансового обеспечения террористической деятельности.

В ходе обысков по местам проживания задержанных лиц изъяты пластиковые карты кредитно-финансовых организаций, а также чеки о совершении денежных операций. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Информация УФСБ России по Тверской области.