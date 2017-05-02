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Уроженцы Центральной Азии, проживающие в Твери, спонсировали ИГИЛ

Уроженцы Центральной Азии, проживающие в Твери, спонсировали ИГИЛ - ТИА
02 Мая 2017 14:07
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Видео

Сотрудники УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери задержали пять уроженцев Центральной Азии. По данным следствия, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещенная в России) в целях финансового обеспечения террористической деятельности.

В ходе обысков по местам проживания задержанных лиц изъяты пластиковые карты кредитно-финансовых организаций, а также чеки о совершении денежных операций. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Информация УФСБ России по Тверской области.

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Метки: спонсировали игил отправляли деньги боевикам
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Комментарии (4)

  • Tamplier 
    Че ФСБ думает!? Всех приезжих на детектор лжи и на выселки!
    02.05.2017 14:38
    0 | 1

    • horror 
      зачем вообще их в плен берут?
      02.05.2017 15:05
      0 | 0

    • mikkel 
      ФСБ все нормально думает и все понимает..Есть один гражданин, в центре Москвы работает, которому Евразийский Союз зачем-то нужен.
      02.05.2017 15:31
      0 | 0

  • fen 15 
    На покраске города видимо много денег зарабатывают, интересно если этим выходцам платит МУП ЖЭК, тогда получается это город спонсирует. Надо проверить ФСБ этот МУП.
    02.05.2017 14:58
    0 | 1
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