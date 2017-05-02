Женщина из добрых побуждений пригласила к себе малознакомую девушку, чтобы покормить ее. В итоге не досчиталась денег и драгоценностей

В полицию обратилась 30-летняя жительница Твери и рассказала, что из ее квартиры малознакомая женщина тайно похитила денежные средства и украшения из драгоценного металла. Ущерб составил более 230 000 рублей.

По информации УМВД по Тверской области, в день происшествия заявительница встретила на улице женщину, просившую милостыню. Потерпевшая пожалела девушку и пригласила её в свою квартиру, чтобы накормить. Подозреваемая воспользовалась тем, что хозяйка ненадолго отлучилась из комнаты, и похитила из шкатулки деньги и украшения, после чего покинула квартиру.

Личность воровки была установлена. Ею оказалась неработающая 28-летняя местная жительница. Девушка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Часть похищенного полицейским удалось вернуть владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».