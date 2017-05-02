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Женщина из добрых побуждений пригласила к себе малознакомую девушку, чтобы покормить ее. В итоге не досчиталась денег и драгоценностей

02 Мая 2017 12:03
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В полицию обратилась 30-летняя жительница Твери и рассказала, что из ее квартиры малознакомая женщина тайно похитила денежные средства и украшения из драгоценного металла. Ущерб составил более 230 000 рублей.

По информации УМВД по Тверской области, в день происшествия заявительница встретила на улице женщину, просившую милостыню. Потерпевшая пожалела девушку и пригласила её в свою квартиру, чтобы накормить. Подозреваемая воспользовалась тем, что хозяйка ненадолго отлучилась из комнаты, и похитила из шкатулки  деньги и украшения, после чего покинула квартиру.

Личность воровки была установлена. Ею оказалась неработающая 28-летняя местная жительница. Девушка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Часть похищенного полицейским удалось вернуть владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Метки: благие намерения девушка обокрала женщину женщина украла деньги и драгоценности
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Комментарии (6)

  • oxion 
    Вот и делай добрые дела.
    02.05.2017 12:18
    0 | 6

  • Szpilki 
    Делай, но с умом.
    02.05.2017 12:32
    2 | 3

  • antiER 
    Лесбиянки?
    02.05.2017 12:53
    2 | 6

    • uabumoderoff 
      Без сомнений.
      02.05.2017 12:59
      1 | 3

  • 1% 
    какой-то бред. Ни разу не видел просящих милостыню молодых девок. Правда, я не посещаю религиозные заведения, не знаю - там может быть они и есть)
    02.05.2017 14:04
    0 | 0

  • vo-vam 
    В соц. сетях, видимо, обчиталась всяких умных мыслей о пользе доброты, как это воздается сразу же и от тех же убогих.
    02.05.2017 15:20
    0 | 0
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