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Больше 20 миллионов рублей потратят на выборы в Тверскую горДуму

Больше 20 миллионов рублей потратят на выборы в Тверскую горДуму - ТИА
29 Апреля 2017 10:38
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25 апреля на внеочередном заседании Тверской городской Думы депутаты рассмотрели изменения в бюджет города Твери и узаконили мемориальную доску советской разведчице Лидии Базановой. Об этом сообщается на сайте ТГД. 

Проект внесения изменений в бюджет города Твери прошел профильный комитет по бюджетной и налоговой политике, и с положительным решением был внесен на заседание Думы.

Согласно представленному проекту уточняются расходная часть в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов. Так, 66 138,3 тысячи рублей, пришедшие в городской бюджет, будут направлены на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов, на организацию отдыха детей в каникулярное время и на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним. 

Также согласно проекту предлагается перераспределить внутрибюджетные ассигнования для решения актуальных для города проблем. 18,8 миллионов рублей будут направлены на обеспечение доли софинансирования из городского бюджета расходов в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды». 

Планируется, что столица Верхневолжья всего на благоустройство по этой статье получит более 270 миллионов рублей. В качестве субсидии на содержание полигона ТБО МУП «САХ» выделено 2,9 млн рублей, на подготовку и проведение муниципальных выборов - 20,4 миллионов рублей, 998 тысяч рублей на ремонтные работы в учреждениях образования Твери.

В качестве источника дополнительных расходов предлагается сократить не востребованные средства по программе поддержки местных инициатив, а также за счет статьи по оплате взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, в доле муниципального собственника. Эти средства в дальнейшем будут возмещены. Депутаты единогласно одобрили предложенные изменения.

Напомним, Тверь будет выбирать депутатов горДумы 10 сентября.

Кроме этого, с инициативой установления мемориальной доски отважной разведчице выступила Ассоциация Тверских землячеств. В августе 1942 года, после окончания курсов радистов-разведчиков, наша землячка Лида Базанова ушла на фронт и была заброшена в леса Белоруссии, к партизанам. Там она создала подпольную группу и передавала сведения о передвижении немецкой техники. Потом в Бресте Лидия (позывной «Горлица») работала уборщицей в доме герра Мозера и вела наблюдение за движением эшелонов. В апреле 1944 года во время одного из сеансов ее забрали в гестапо и после отказа сотрудничать расстреляли. Депутаты одобрили решение о размещении мемориальной доски по адресу ул.Володарского, д.3, стоящего на пересечении с улицей, названной в честь легендарной разведчицы.

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Метки: выборы деньги на выборы выборы в тверскуб городскую думу тверские депутаты
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Комментарии (3)

  • Инокентий 
    Каждый день новости о том, сколько офигеллионов рублей потратят... то на "выборы", то на безумные проекты...
    29.04.2017 10:54
    0 | 1

  • ДеД 
    А можно я за небольшой процент от этой суммы напишу будущий состав Думы?
    29.04.2017 11:18
    0 | 2

    • Proletary 
      За флакон боярышника авансом открою тайну: не важно, какой будет ее состав.
      29.04.2017 11:42
      0 | 1
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