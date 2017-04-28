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Надземный пешеходный переход в Чуприяновке откроют в 2018 году

Надземный пешеходный переход в Чуприяновке откроют в 2018 году - ТИА
28 Апреля 2017 15:18
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Работы по обустройству транспортной развязки на станции Чуприяновка обсудили 28 апреля губернатор Игоря Руденя с вице-президентом ОАО «РЖД» и гендиректором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони.

ТИА делало подробный материал о масштабном проекте  реконструкции, в рамках которого в «невыездной» Чуприяновке появится тоннель под железной дорогой, а на месте болота – новая автомобильная дорога. 

Работы на объекте, по словам Олега Тони, идут в соответствии с графиком. Также он подтвердил намерение ОАО «РЖД» возвести на станции и надземный переход для пешеходов.

- На 2017-2018 годы деньги, необходимые для строительства объекта, выделены. Уверен, что в первом квартале следующего года мы сумеем ввести переход в эксплуатацию.

Подрядчик, который строит тоннель под железнодорожными путями, уже зарегистрировался как налоговый резидент на территории Тверской области. На создание транспортной инфраструктуры на Станции Чуприяновка из федерального бюджета в этом году будет выделено более 596 млн рублей. Общий объём финансирования строительства подземного тоннеля — около 890 млн рублей. Средства на проведение начального этапа работ, который в данный момент завершён, были направлены региону в прошлом году.

Из истории вопроса:

После несчастных случаев в 2010-м году, когда в Чуприяновке на вызов не успели приехать пожарные и скорая, в результате чего дача сгорела, а больная погибла, впервые заговорили о строительстве путепровода.

Ещё Дмитрий Зеленин, будучи губернатором области, рассказывал, что построит не один, а целых два путепровода - в Чуприяновке и Цне. Разговоры даже шли о деньгах: их планировали выделить в софинансировании из федерального бюджета, из бюджета ОАО «РЖД» и из регионального бюджета. Ну а пока не выделили, Зеленин обещал купить вертолёт для перевозки больных и борьбы с пожарами и построить для него площадку. Шесть лет обещания с вертолётами, путепроводами и переходами так и оставались обещаниями.

Весной 2016 года тогда ещё исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя заявил о выделении средств на изготовление проектно-сметной документации и строительство подземного тоннеля в Чуприяновке. Кроме того, на месте переезда, как рассказывал губернатор, будет построен надземный пешеходный переход.

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Метки: чуприяновка надземный пешеходный переход в чуприяновке строительство тоннеля в чуприяновке переезд в чуприяновке
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Комментарии (3)

  • russs 
    Так-то: Руденя, - это вам не theЛенин!
"Через 4 года,
Здесь будет переходЪ"!
    28.04.2017 15:37
    0 | 0

  • Bonch 
      Лучше б подземный  сделали - отгородили бы тротуарчик рядом  с автомобильным проездом  под ж/д путями. А  то бабулькам  тяжко  будет на  виадук лазать...
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    28.04.2017 17:28
    0 | 0

    • antiER 
      Там достаточно и простого наземного (два пути) со светофором, как на остальных остановочных пунктах.
      28.04.2017 19:45
      0 | 0
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