Надземный пешеходный переход в Чуприяновке откроют в 2018 году

Работы по обустройству транспортной развязки на станции Чуприяновка обсудили 28 апреля губернатор Игоря Руденя с вице-президентом ОАО «РЖД» и гендиректором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони.

ТИА делало подробный материал о масштабном проекте реконструкции, в рамках которого в «невыездной» Чуприяновке появится тоннель под железной дорогой, а на месте болота – новая автомобильная дорога.

Работы на объекте, по словам Олега Тони, идут в соответствии с графиком. Также он подтвердил намерение ОАО «РЖД» возвести на станции и надземный переход для пешеходов.

- На 2017-2018 годы деньги, необходимые для строительства объекта, выделены. Уверен, что в первом квартале следующего года мы сумеем ввести переход в эксплуатацию.

Подрядчик, который строит тоннель под железнодорожными путями, уже зарегистрировался как налоговый резидент на территории Тверской области. На создание транспортной инфраструктуры на Станции Чуприяновка из федерального бюджета в этом году будет выделено более 596 млн рублей. Общий объём финансирования строительства подземного тоннеля — около 890 млн рублей. Средства на проведение начального этапа работ, который в данный момент завершён, были направлены региону в прошлом году.

Из истории вопроса:

После несчастных случаев в 2010-м году, когда в Чуприяновке на вызов не успели приехать пожарные и скорая, в результате чего дача сгорела, а больная погибла, впервые заговорили о строительстве путепровода.

Ещё Дмитрий Зеленин, будучи губернатором области, рассказывал, что построит не один, а целых два путепровода - в Чуприяновке и Цне. Разговоры даже шли о деньгах: их планировали выделить в софинансировании из федерального бюджета, из бюджета ОАО «РЖД» и из регионального бюджета. Ну а пока не выделили, Зеленин обещал купить вертолёт для перевозки больных и борьбы с пожарами и построить для него площадку. Шесть лет обещания с вертолётами, путепроводами и переходами так и оставались обещаниями.

Весной 2016 года тогда ещё исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя заявил о выделении средств на изготовление проектно-сметной документации и строительство подземного тоннеля в Чуприяновке. Кроме того, на месте переезда, как рассказывал губернатор, будет построен надземный пешеходный переход.