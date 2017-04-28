Ржевские власти нашли способ помочь жильцам аварийного дома 63 по улице Тертия Филиппова

Администрации города Ржева ещё раз прокомментировала ТИА ситуацию о сносе аварийного дома по улице Тертия Филиппова, 63 и переселении его жильцов, чтобы избежать неверных трактовок и слухов.

Трехподъездный пятиэтажный жилой дом на улице Тертия Филиппова, 63, где проживало около 50 семей, был признан аварийным в феврале 2017 года. Состояние этого здания было таково, что уже в марте жителей попросили съехать из своих квартир и переселиться к родным или в жилье маневренного фонда.

Так как в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, которая формируется заблаговременно, дом не был включен, ждать помощи пришлось бы очень долго. Однако городские власти нашли другой законный способ решения проблемы. Для того чтобы иметь юридические основания «компенсировать» жильцам утраченную собственность, было решено изъять участок, на котором стоит дом, для муниципальных нужд.

Как пояснили ТИА в администрации Ржева, поскольку этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу, власти в соответствии с ч. 10 ст. 31 Жилищного кодекса РФ имеют право потребовать от собственников осуществить снос здания в разумный срок и за счет собственных средств. В официальном требовании, которое городская администрация была обязана направить всем собственникам, указан срок – 6 мая 2017 года.

Жильцам сразу сказали, что после того, как выйдет отведенное время, местная власть получит право изъять для муниципальных нужд не только земельный участок под зданием, но и каждое жилое помещение путем выкупа. Закон в этом случае предлагает два варианта. Первый – это действительно прямой выкуп изымаемого жилого помещения. Второй вариант – по соглашению с собственником взамен предоставляется другое жилье.

- Разумеется, жильцам дома № 63 по улице Тертия Филиппова в Ржеве этот порядок действий подробно разъяснили, поэтому среди самих собственников квартир нет никакой паники. Люди готовы подождать, чтобы все положенные по закону процедуры были соблюдены, и городская власть смогла оказать помощь как можно быстрее, - отметили в администрации города Ржева.