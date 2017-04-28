Налоговая инспекция не нашла правонарушений в действиях УК «Застава»

После публикации материала на ТИА о многочисленных банкротствах и «возрождениях из пепла» управляющих компаний в Твери, редакция направила запросы в профильные ведомства с просьбой дать оценку действиям УКшек-близнецов. Напомним суть: не успевая обанкротиться, руководители УКшек создают аналогичные компании, меняя реквизиты и даже не пытаясь придумать новые названия. Миллионные долги – деньги, собранные за услуги с собственников и не дошедшие до ресурсоснабжающих организаций – списываются. А жилой фонд передается из одной компании в другую. Подобные схемы с четырьмя идентичными друг другу УК «Застава» и УК «Застава Плюс» подробно описаны в материале, примерно так же работает ООО фирма "Энергия".

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области прислало ответ. Полный текст в прекрепленных сканах. Выдержки из него:

- Действующим законодательством о государственной регистрации (статья 1473 ГК РФ) не предусмотрен запрет на совершение регистрационных действий юридических лиц с одним и тем же наименованием, адресом местонахождения, учредителем и кодом вида деятельности.

- В силу статьи 1474 ГК РФ не допускается юридическим лицом (1) использование фирменного наименования, тождественного другому фирменному наименованию другого юрлица (2) или сходного с ним, если указанные юрлица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юрлица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем наименование первого. Юрлицо, нарушившее это правило, по требованию правообладателя обязано прекратить использование «чужого» фирменного наименования, а также возместить правообладателю причинённые убытки.

Однако требование прекратить использование другим юрлицом своего фирменного наименования может заявить только правообладатель.

Ну зачем руководителю обанкротившейся УК предъявлять претензии к себе же?

Действия УК «Застава», как сообщается в ответе, связанные с регистрацией организации с тем же названием, адресом местонахождения, учредителем, кодом вида экономической деятельности, не может само по себе свидетельствовать о налоговом преступлении.

Напомним, после публикации материала в редакцию ТИА обратились руководители вышеупомянутых УК. Они сказали примерно то же, что и налоговая, добавив, что так удобно всем:

- Мы же все взрослые люди и всё понимаем. Это глубокая системная проблема во всей стране. Заранее известно, что созданная управляющая компания станет банкротом. Компания создается с таким же названием, меняются лишь реквизиты. Но это делается для удобства жильцов: они знают, куда идти, куда звонить, потому что ничего не меняется.