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Налоговая инспекция не нашла правонарушений в действиях УК «Застава»

Налоговая инспекция не нашла правонарушений в действиях УК «Застава» - ТИА
28 Апреля 2017 14:00
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Фоторепортаж

После публикации материала на ТИА о многочисленных банкротствах и «возрождениях из пепла» управляющих компаний в Твери, редакция направила запросы в профильные ведомства с просьбой дать оценку действиям УКшек-близнецов. Напомним суть: не успевая обанкротиться, руководители УКшек создают аналогичные компании, меняя реквизиты и даже не пытаясь придумать новые названия. Миллионные долги – деньги, собранные за услуги с собственников и не дошедшие до ресурсоснабжающих организаций – списываются. А жилой фонд передается из одной компании в другую. Подобные схемы с четырьмя идентичными друг другу УК «Застава» и УК «Застава Плюс» подробно описаны в материале, примерно так же работает ООО фирма "Энергия".

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области прислало ответ. Полный текст в прекрепленных сканах. Выдержки из него:

- Действующим законодательством о государственной регистрации (статья 1473 ГК РФ) не предусмотрен запрет на совершение регистрационных действий юридических лиц с одним и тем же наименованием, адресом местонахождения, учредителем и кодом вида деятельности.

- В силу статьи 1474 ГК РФ не допускается юридическим лицом (1) использование фирменного наименования, тождественного другому фирменному наименованию другого юрлица (2) или сходного с ним, если указанные юрлица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юрлица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем наименование первого. Юрлицо, нарушившее это правило, по требованию правообладателя обязано прекратить использование «чужого» фирменного наименования, а также возместить правообладателю причинённые убытки.

Однако требование прекратить использование другим юрлицом своего фирменного наименования может заявить только правообладатель.

Ну зачем руководителю обанкротившейся УК предъявлять претензии к себе же?

Действия УК «Застава», как сообщается в ответе, связанные с регистрацией организации с тем же названием, адресом местонахождения, учредителем, кодом вида экономической деятельности, не может само по себе свидетельствовать о налоговом преступлении.

Напомним, после публикации материала в редакцию ТИА обратились руководители вышеупомянутых УК. Они сказали примерно то же, что и налоговая, добавив, что так удобно всем:

  - Мы же все взрослые люди и всё понимаем. Это глубокая системная проблема во всей стране. Заранее известно, что созданная управляющая компания станет банкротом. Компания создается с таким же названием, меняются лишь реквизиты. Но это делается для удобства жильцов: они знают, куда идти, куда звонить, потому что ничего не меняется. 

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Метки: укшки твери налоговая инспекция налоговики проверяют управляющие компании
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Комментарии (5)

  • mamruc 
    Плохо искала.
    28.04.2017 14:25
    0 | 2

  • Green_tea 
    Любимый ответ моей Заставы не меняется годами: главное, что жители знают куда идти, куда звонить.
    28.04.2017 15:16
    0 | 0

    • jazz-y 
      Ну так и "разумного, доброго, вечного" в законодательстве с годами не прибавляется - УК с каждым годом вменяется всё больше и больше обязанностей, а к штрафам приписывается всё больше и больше нулей. При этом (особенно на фоне экономической нестабильности) больше платить им за работу никто не собирается - именно поэтому ответы УК не меняются с годами, да и сама ситуация далеко не уникальна: так работает большинство управляющих организаций по всей стране. И дальше (с учетом уже принятых и планируемых поправок в законодательство) будет только хуже.
      28.04.2017 15:26
      0 | 0

  • zilberman 
    Если налоговая захочет, она много может найти всякого. Как минимум, есть такое понятие как адреса массовой регистрации. Но похоже налоговой это не надо. Ей проще трясти всякую мелочь по поводу всякой фигни и закрывать глаза на откровенные мошеннические действия, о которых тут уже даже прямым текстом пишут. Мне так кажется, давно уже пора проверить саму налоговую.
    28.04.2017 15:55
    0 | 0

    • jazz-y 
      https://service.nalog.ru/addrfind.do

Регистрация нескольких организаций по одному адресу может косвенно свидетельствовать о представлении недостоверных сведений о нахождении юр. лица, но сама по-себе нарушением не является. Тем более, если организация действительно там расположена.
      28.04.2017 16:21
      0 | 0
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