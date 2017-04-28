В Твери в ДТП пострадали молодая девушка и 3-летний ребенок

27 апреля в 21.34 на Волоколамском проспекте в Твери, в районе дома №12 на регулируемом перекрестке «Фольксваген Гольф», под управлением 19-летнего водителя, столкнулся с «Рено Флюинс», под управлением 35-летней женщины. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Фольксвагена», девушку госпитализировали. Также пострадала 3-летняя пассажирка «Рено», девочка находилась в детском кресле, после оказания медицинской помощи, ребенка отпустили домой. Материал ДТП направлен на административное расследование, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области