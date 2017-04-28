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В Твери в ДТП пострадали молодая девушка и 3-летний ребенок

В Твери в ДТП пострадали молодая девушка и 3-летний ребенок - ТИА
28 Апреля 2017 09:13
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Фоторепортаж

27 апреля в 21.34 на Волоколамском проспекте в Твери, в районе дома №12 на регулируемом перекрестке «Фольксваген Гольф», под управлением 19-летнего водителя,  столкнулся  с «Рено Флюинс», под управлением 35-летней женщины. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Фольксвагена», девушку госпитализировали. Также пострадала 3-летняя пассажирка «Рено», девочка находилась в детском кресле, после оказания медицинской помощи, ребенка отпустили домой. Материал ДТП направлен на административное расследование, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: Рено Флюинс Фольксваген гольф пострадал ребенок
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Комментарии (6)

  • Инокентий 
    А на соседнем новостном : ...Авария произошла на регулируемом перекрестке и, по всей видимости, кто-то из участников выехал на запрещающий сигнал светофора...
Так работал светофор-то или нет?
    28.04.2017 09:26
    0 | 2

    • russs 
      Это зависит от размера вознаграждения более заинтересованной стороны!
      28.04.2017 09:31
      0 | 3

    • hell 
      если светофор не работает, то перекресток считается нерегулируемый...
      28.04.2017 10:05
      0 | 2

    • as 
      На приведённом фото  светофор работает...
      28.04.2017 10:07
      0 | 2

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:46
      0 | 0

  • Greeen 
    Проезжал мимо через полчаса после аварии. Светофор исправно работал.
    28.04.2017 11:45
    0 | 1
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