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8 и 9 мая в Твери и области частные перевозчики предоставят ветеранам право бесплатного проезда

27 Апреля 2017 18:43
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В преддверии Дня Победы активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области обратились к региональным перевозчикам с предложением об организации бесплатного проезда в общественном транспорте в праздничные дни для ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день инициативу поддержали перевозчики, организующие заказные автобусные рейсы по Тверской области, и некоторые городские перевозчики, обслуживающие маршруты по Твери, сообщает пресс-служба ОНФ..

Как рассказал представитель регионального отделения ОНФ, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Тверской автотранспортный союз» Владимир Густов, воспользоваться правом бесплатного проезда 8 и 9 мая ветераны смогут на всех маршрутах, которые обслуживают заказные автобусы. Бесплатный проезд будет предоставляться для ветеранов (при предъявлении ветеранского удостоверения) и одного сопровождающего (при предъявлении паспорта). Бесплатный проезд для ветеранов предоставят и в городском транспорте на маршрутах №2, 6, 10, 14, 19, 24.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Павла Яковлева, в этом году активисты Народного фронта не обнаружили на региональном и городском уровнях в открытом доступе постановлений, обеспечивающих в праздничные дни бесплатный проезд для ветеранов. В связи с этим общественники выступили с инициативой об организации бесплатного проезда. Это предложение не несет никакой экономической составляющей, но это дань уважения к тем, кто защитил страну.

Густов добавил, что в настоящий момент региональные перевозчики, подключившиеся к акции, планируют сделать ее ежегодной.

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Метки: перевозчики в твери бесплатный проезд ветеранам тас
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Да уж возили бы их бесплатно круглый год, а не только 8 и 9 мая. Ветеранов то осталось совсем мало, да многие и из дома не выходят. Перевозчики не разорятся - ни заказные, ни экскурсионные. Никакие.
    27.04.2017 19:11
    0 | 6

  • Leo-L 
    ТАС уполномочен заявить. "Народный фронт" обратился.. и т.д. 
Столько помпезных заявлений, чтобы в праздник Победы бесплатно перевозить ветеранов войны.
    27.04.2017 19:33
    0 | 4

  • tourist 
    Позорный пиар это.
    27.04.2017 20:28
    0 | 2

  • hell 
    Ой, а 6 не удавится от жадности? До сих пор- "Уважаемые пассажиры, БЕЗ ЛЬГОТ" написано... Вспоминаем причину расторжения договора с прежним перевозчиком...
    27.04.2017 20:48
    0 | 2
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