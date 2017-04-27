8 и 9 мая в Твери и области частные перевозчики предоставят ветеранам право бесплатного проезда

В преддверии Дня Победы активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области обратились к региональным перевозчикам с предложением об организации бесплатного проезда в общественном транспорте в праздничные дни для ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день инициативу поддержали перевозчики, организующие заказные автобусные рейсы по Тверской области, и некоторые городские перевозчики, обслуживающие маршруты по Твери, сообщает пресс-служба ОНФ..

Как рассказал представитель регионального отделения ОНФ, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Тверской автотранспортный союз» Владимир Густов, воспользоваться правом бесплатного проезда 8 и 9 мая ветераны смогут на всех маршрутах, которые обслуживают заказные автобусы. Бесплатный проезд будет предоставляться для ветеранов (при предъявлении ветеранского удостоверения) и одного сопровождающего (при предъявлении паспорта). Бесплатный проезд для ветеранов предоставят и в городском транспорте на маршрутах №2, 6, 10, 14, 19, 24.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Павла Яковлева, в этом году активисты Народного фронта не обнаружили на региональном и городском уровнях в открытом доступе постановлений, обеспечивающих в праздничные дни бесплатный проезд для ветеранов. В связи с этим общественники выступили с инициативой об организации бесплатного проезда. Это предложение не несет никакой экономической составляющей, но это дань уважения к тем, кто защитил страну.

Густов добавил, что в настоящий момент региональные перевозчики, подключившиеся к акции, планируют сделать ее ежегодной.