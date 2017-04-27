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Директор предприятия в Тверской области пойдет под суд за то, что платил рабочим копеечную зарплату

27 Апреля 2017 15:45
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С 1 января по 31 марта 2016 года генеральный директор предприятия, расположенного в Тверской области, ООО «Бежецк Молоко» более двух месяцев платил рабочим зарплату ниже прожиточного минимума, в итоге долг по зарплате превысил 2 млн.рублей. При этом на счете предприятия были деньги, чтобы расплатиться по долгам, но директор их потратил на другие цели. Директор обвинен в преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК, расследование уголовного дела завершено.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 58 человек, гражданские иски заявлены 76 работниками Общества. В обеспечение возмещения ущерба и судебного штрафа наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 7 млн. рублей. Дело передано в суд. Сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области

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Метки: копеечная зарплата
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Комментарии (3)

  • Судья 
    так 70% работодателей можно судить,как они говорят "Мы вам дали работу,а вы еще и деньги просите,наглешь"
    27.04.2017 17:10
    0 | 2

  • 100 % 
    Здесь интересен и такой момент, НА ЧТО были потрачены данные средства?
Если на очередную покупку "машин-пароходов" - одно дело,  а если на модернизацию производства, в результате которого предприятие бы стало более конкурентноспособно и расширило линейку изготавливаемой продукции, чем увеличило бы в дальнейшем з/плату работникам, то имело ли смысл останавливать работу предприятия?
 А теперь - почти 60 человек без работы (вот уж где в семьях грусть-печаль неподдельная), и зарплату свою ещё неизвестно, когда получат...
    27.04.2017 17:42
    0 | 1

  • podruga 
    А куда пойдут работать потерпевшие потом, это всё же Бежецк, а не Москва?  Не корректно написано - если Директор не платил з/п по договору, - это не правильно, а если он так договорился, то как тут можно в чем то быть не довольным.
    27.04.2017 17:52
    0 | 0
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