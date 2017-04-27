Директор предприятия в Тверской области пойдет под суд за то, что платил рабочим копеечную зарплату

С 1 января по 31 марта 2016 года генеральный директор предприятия, расположенного в Тверской области, ООО «Бежецк Молоко» более двух месяцев платил рабочим зарплату ниже прожиточного минимума, в итоге долг по зарплате превысил 2 млн.рублей. При этом на счете предприятия были деньги, чтобы расплатиться по долгам, но директор их потратил на другие цели. Директор обвинен в преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК, расследование уголовного дела завершено.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 58 человек, гражданские иски заявлены 76 работниками Общества. В обеспечение возмещения ущерба и судебного штрафа наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 7 млн. рублей. Дело передано в суд. Сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области