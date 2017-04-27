В Твери сотрудники «Водоканала» проверили работу фонтана

27 апреля специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») осуществили пробный пуск главного городского фонтана, который расположен на Тверской площади у здания цирка.

Заполнение чаши водой началось еще накануне. Ранее в рамках производственной программы предприятия были выполнены необходимые подготовительные и ремонтные работы. Сотрудники водоканала проверили электродвигатели, продиагностировали и подготовили к эксплуатации насосы, смонтировали распылители, промыли чашу фонтана.

«Сегодня во время пробного запуска мы посмотрели, как работают насосы. Теперь предстоит их отрегулировать. Затем специалисты установят режим работы фонтана, чтобы его запуск и остановка осуществлялись автоматически. Инженерам по контрольно-измерительным приборам и автоматике останется установить освещение на двух водомётах, и фонтан будет полностью готов к работе», - рассказал начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Торжественный запуск главного фонтана Твери состоится 1 мая в 13 часов.