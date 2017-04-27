В честь праздника Победы по Конаково пройдут «малышковые войска»

3 мая в четвертый раз в Конаково Тверской области в честь Дня Победы пройдет парад «малышковых войск». В 10.30 на Центральной площади города промаршируют детсадовцы в тематической форме. Кроме того, дети готовят представление: малыши исполнят песни, танцы, прочитают стихи. Выступление победителей парада «малышковых войск» пройдет на Центральной площади Конаково 9 мая в 18:15. По информации группы ВК "Конаково Сити", фото - официальный сайт Администрации Конаковского района