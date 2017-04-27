tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В пьяном угаре парочка забила собутыльника до смерти и ограбила его

27 Апреля 2017 12:12
Автор:

Преступление было совершено в марте 2016 года в поселке Жарковский Тверской области. Валентин Садовский и Наталья Ширикова пришли в дом к товарищу и вместе стали пить «водку». Совместные посиделки переросли в ссору, а затем в пьяную драку.

Валентин Садовский начал избивать хозяина дома стулом и кочергой. Садовский и Ширикова поняли, что совершили преступление, а потому решили его скрыть, убив хозяина дома. Садовский нанес жертве  многочисленные удары колюще-режущими предметами, мужчина скончался.

Уходя из дома, Садовский прихватил бензопилу, мобильный телефон причинив тем самым значительный материальный ущерб – 10 609 рублей. Тверской областной суд назначил Садовскому 15 лет строго режима, Шириковой – 12 лет общего режима. Осужденные обжаловали приговор, но Верховный суд РФ оставил его без изменения. Сообщает пресс-служба Тверского областного суда

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: забили до смерти пьяная драка
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • _Gelsomino_ 
    Почему слово "водка" в кавычках по тексту? Означает ли это что они пили не водку а что-то другое?
    27.04.2017 12:22
    0 | 3

    • Инокентий 
      што-та типа вотки
      27.04.2017 12:49
      0 | 0

  • horton 
    Стиль изложения просто феерический!!!!
Хоть это и не важно, но все же: а что Наталья Ширяева сделала на "12 лет общего режима", кроме того, что "водку" пила?
"Садовский начал избивать ... Садовский нанес... Садовский прихватил..."
    27.04.2017 13:04
    0 | 0

    • Varg 
      Она пила водку "на донышке". И ни в чем не виновата.
      27.04.2017 13:24
      0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
40

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100