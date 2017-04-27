В пьяном угаре парочка забила собутыльника до смерти и ограбила его

Преступление было совершено в марте 2016 года в поселке Жарковский Тверской области. Валентин Садовский и Наталья Ширикова пришли в дом к товарищу и вместе стали пить «водку». Совместные посиделки переросли в ссору, а затем в пьяную драку.

Валентин Садовский начал избивать хозяина дома стулом и кочергой. Садовский и Ширикова поняли, что совершили преступление, а потому решили его скрыть, убив хозяина дома. Садовский нанес жертве многочисленные удары колюще-режущими предметами, мужчина скончался.

Уходя из дома, Садовский прихватил бензопилу, мобильный телефон причинив тем самым значительный материальный ущерб – 10 609 рублей. Тверской областной суд назначил Садовскому 15 лет строго режима, Шириковой – 12 лет общего режима. Осужденные обжаловали приговор, но Верховный суд РФ оставил его без изменения. Сообщает пресс-служба Тверского областного суда