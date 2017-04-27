В Твери мошенники «обвели вокруг пальца» пенсионерку и сняли с ее банковской карты деньги

В полицию обратилась 62-летняя жительница Твери. Она рассказала, что неизвестные похитили с банковской карты более 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что с ее банковского счета пытались снять денежные средства. И чтобы в дальнейшем предотвратить кражу денег, ей надо пройти к ближайшему банкомату и по его указанию набрать комбинацию цифр. Потерпевшая выполнила все рекомендации, после чего на ее телефон пришло СМС о списании денежных средств, и тогда она поняла, что ее обманули.

УМВД России по Тверской области дает несколько советов гражданам, чтобы не попасться на удочку мошенникам:

«Ни под каким предлогом не сообщайте номер своей банковской карты, любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по номеру телефона горячей линии вашего банка (телефон которой находится на оборотной стороне банковской карты).

Так же не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам. Если карта дебетовая – вы потеряете кровно заработанные, если кредитная – приготовьтесь оплачивать кредиты, которые вы не брали.

Если все, же вас обманули, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по номеру телефона – 02».