Тверской гончар Лев Андреев обрел гармонию через общение с глиной и "Высшим Я"

Тверской гончар Лев Андреев научил корреспондента ТИА лепить из глины вручную и на гончарном круге, рассказал, как уберечь себя от стрессов и что нужно делать, чтобы найти ту единственную вторую половинку. ТИА продолжает рубрику «Испытано на себе». Попробовала себя в гончарном деле корреспондент Любовь Кулик, работу новоиспечённого ремесленника снимал оператор Николай Лотоев.





У меня каждое утро в 6 утра звенит будильник и начинается череда забот и хлопот: уборка, готовка, работа, заботы – целая куча дел и маленьких делишек, а потом сон и снова будильник. И в такой суете живут многие. Тверской гончар Лев Андреев – другой, он обособился от всех земных проблем и живет в своем особенном, спокойном и гармоничном мире.





Лев Андреев родился в Гомеле, детство провел во Ржеве Тверской области, потом жил в Коломне.



- Мои родители – глубоко верующие и воцерковленные люди, они хотели, чтобы я стал служителем церкви. Я был против такого насилия над духом. Для меня нет какой-то одной религии, Бог един, он живет в каждом из нас. А родители были против той жизни, которую выбрал я.



Лев Андреев шел к гармоничной жизни, когда работа и любимое дело совпадают, через единение с природой и очищение. 2011 год стал переломным для него.





- В 2011 году много всего произошло. Я попробовал впервые очищение через жидкое питание. 40 дней я ничего не ел, только пил соки, морсы. Это был внутренний позыв к очищению. 40 дней потому, что 10 дней идет на очищение полых органов, 10 дней - на очищение плотных органов, 10 дней - на все ткани и последние 10 дней - на духовное преображение. За это время потерял более 10 кг, похудел до 52 кг при росте 170. Но чувствовал себя очень хорошо, возникла идея прожить все лето на природе.



Лев с братом поставили палатку прямо в городском парке в центре Коломны. Иногда продукты покупали, но бывало, что питались и одуванчиками, рассказывает гончар.



- Мы наводили порядок в парке, убирали мусор и призывали горожан соблюдать чистоту в городе. У нас в Коломне много друзей и знакомых, помыться-постираться ходили к ним, а так в целом все лето мы жили без благ цивилизации.





Кроме того, в 2011 году Лев с единомышленниками ездили по детским приютам, помогали чем могли.



- В одном из детских домов я обратил внимание, как много времени дети проводят за компьютерами. Тогда возникла идея создать для детей гончарную мастерскую, чтобы ребята могли творить и развиваться. Руководитель приюта идею поддержала, но на этом все остановилось. Я понял, что нужно начинать с себя. В 2012 году я посетил два мастер-класса по гончарному делу в Москве, а потом уехал в Торжокский район, в казачью станицу - в деревню Машкино. Здесь я жил в общине и работал гончаром – оттачивал мастерство, делал посуду на гончарном круге, обжигал ее в русской печи, продавал свою работу на ярмарках. Спустя время нерешенные дела заставили вернуться меня в социум. Так я приехал в Тверь. Сначала жил у друга в деревенском доме в д. Чуприяново, потом сняли с супругой квартиру в городе.



В Твери Лев везде, даже на улице, проводил мастер-классы по гончарному делу. Выносил маленький гончарный круг на батарейках и учил тех, кто хотел учиться.



- Я видел, что много людей просто хочет пообщаться с глиной, полепить. Тогда-то я перестал обучать работать на гончарном круге, а стал давать мастер-классы по лепке из глиняных пластов. Мне хотелось найти место, где бы мы смогли проводить мастер классы по лепке из глины для всех людей, я спросил разрешения у своего "высшего Я" и получил добро, после чего события развернулись сами. Случайно мы сняли квартиру напротив «Фонда мира», и в 2016 году «Фонд мира» предоставил свой зал для наших благостных трудов. Люди приходят сюда, спокойно без спешки лепят, общаются.



По словам Льва, увлекаются лепкой горожане самых разных профессий: учителя, юристы, врачи, экономисты. На вопрос, почему выбор пал именно на глину, гончар сказал: « Глина – как матушка земля, она лечит, кормит, для меня было важно научиться жить с ней в гармонии».





Лев все проблемы и вопросы, которые ставит жизнь перед ним, решает через обращение к "Высшему Я". Когда он понял, что ему нужна жена – вторая половинка, он поступил также.



- Запрос был найти свою половинку. Я рассказал всевышнему свою прошение, аргументировал все, объяснил, почему она мне нужна. В Москве в 2015 году на семинаре по саморазвитию я встретил Эльвиру из Новокузнецка и пригласил ее в Тверь, а через полгода мы поженились. В духе и в душе мы синхронизируем друг друга, у нас одна цель.



Эльвира вместе со Львом проводят мастер-классы по лепке, расписывает изделия из глины. Свои работы Лев и Эльвира продают в интернете, среди знакомых, выходят на ярмарки. Работа приносит им не только удовольствие, но и деньги.



Глину Лев привозит в багажнике своей машины из Гжели.

Хранится сырьё в обычных полиэтиленовых пакетах, чтобы не засохнуть. На ощупь глина мягкая и очень податливая.





Так как я лепила из глины впервые, начали с самого простого – слепили кружку. Сначала мы пальцами из круглого куска глины сделали брусочек, завернули его в тряпку, а затем специальной скалкой раскатали в длинный блин. Для разных стаканов, кувшинов, мисок и плошек у Льва есть свои лекала, по которым из глины вырезаются части будущей посуды. Я приложила к своему глиняному блину лекало кружки, вырезала – полдела сделано. Далее все части нужно соединить при помощи жидкой глины и осторожных, терпеливых движений рук. Лев заметил, что у тревожных, обеспокоенных чем-то людей глина сильно трескается, детали не срастаются между собой. Моя кружка, для первого раза, лепилась неплохо, то есть с душевным равновесием у меня все в порядке.



В итоге, изделие, вылепленное руками, получается кривое, с огромным количеством разных изъянов и погрешностей, на каждом сантиметре в прямом смысле видно руку мастера, но в этом-то и прелесть таких вещиц.



Научиться лепить из глиняных пластов может каждый, было бы желание. Куда сложнее, на мой взгляд, работать на гончарном круге.



По словам Льва, для него нет понятие «сложно»:



- Все возможно, просто для освоения гончарного круга нужно больше времени.



Гончарный круг Лев сделал сам. Взял дощечки, чашу из-под цветочного горшка, шуруповерт. Только платформу, на которую кладется кусок глины, он делал на заказ. Получился главный рабочий инструмент гончара - круг, который полностью отвечает потребностям мастера.





На моих глазах, буквально за пару минут, кусок глины в руках Льва превратился в аккуратный горшочек. Я также села за круг и попробовала что-нибудь сделать, но все оказалось не так-то просто. Глина расползалась у меня под пальцами. Указательным пальцем, по совету Льва, продавить глину у меня не получалось вовсе, не хватало силы. Большим пальцем продавить получалось, но только продавить, то есть на круге у меня вышла не посуда, а раздавленный кусок глины. Работа на гончарным круге, в моем случае, завершилась полным провалом.



После того, как изделие вылеплено, его украшают и обжигают в специальной печи, а затем раскрашивают глиняными красками.



Лев рассказал, что за работой он отдыхает.



- Я работаю с глиной, когда есть желание, есть потребность пообщаться с глиной. За лепкой мы разговариваем, поем.



Гончар спел свою любимую песню – "Святая Русь" и сыграл на глиняной флейте с таким же названием. Кстати, идея сделать этот музыкальный инструмент пришла во сне.



По словам жены Эльвиры, Лев - удивительно спокойный и умиротворенный человек. В семейной жизни Лев всегда находит слова, чтобы успокоить жену, если та ругается или переживает из-за чего-то. Обрести гармонию в жизни Льву помогла глина.